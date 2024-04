Prezidentské voľby na Slovensku 2024: Ani Slovákom v zahraničí nie je osud krajiny ľahostajný

Privítali by však, keby aj pri prezidentských voľbách bola možnosť voľby poštou. Prísť na obe kolá volieb prezidenta SR je pre nich časovo i finančne náročné. Až na sobotné druhé kolo volieb sa podarilo pricestovať napríklad Slovákovi Jánovi Jakobejovi, ktorý žije niekoľko rokov v Mníchove.

„Jednoznačne by som uvítal možnosť voľby poštou, keďže sa, pokiaľ je to možné, zúčastňujem na všetkých voľbách. Lebo nie je jedno, do akej krajiny sa v budúcnosti vrátim,“ uviedol pre TASR Jakobej.

Priznáva však, že zúčastniť sa na prvom aj druhom kole volieb je aj pre neho značne finančne i časovo náročné. Platí to podľa neho pre mnohých z tých, ktorí žijú nielen v Nemecku, ale aj vo Francúzsku či v Spojenom kráľovstve. Rovnako to platí nielen pre leteckú, ale aj iné formy dopravy. Okrem toho si nie každý môže dovoliť pracovať z domu.

Tým, ktorí tvrdia, že Slováci žijúci v zahraničí by na Slovensku voliť nemali, pripomína, že všetci sú občanmi SR, či už sa viac zdržiavajú doma alebo v zahraničí. „Ide tu o podstatu, že človek je občan tejto krajiny, a myslím si, že je to dosť dôležitý aspekt,“ poznamenal Jakobej s tým, že nikomu by nemal byť ľahostajný osud jeho krajiny.