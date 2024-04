Počas prvého kola prezidentských volieb mala ešte 17 rokov, Dorota však už v druhom kole voliť mohla

V čase prvého kola prezidentských volieb pred dvoma týždňami mala ešte 17 rokov, no k druhému kolu už dosiahla vek plnoletosti, a tak mohla ísť v sobotu gymnazistka Dorota Lutzbauerová z Trnavy prvýkrát k volebnej urne. Patrí k 21 mladým Trnavčanom, ktorí vstup do dospelosti oslávili práve v období medzi dvoma kolami volieb.

Títo prvovoliči sa tak zaradili podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej do zoznamu 51.496 oprávnených voličov v meste. „Mala som premyslené, koho by som volila aj v prvom kole, keby sa bolo dalo. Ale som rada, že môj kandidát postúpil do druhého kola a tak som mu mohla teraz odovzdať svoj hlas,“ povedala po vhodení lístka do urny. S účasťou na voľbách, ako zdôraznila, neváhala, využila hneď prvú príležitosť. Prostredie volieb pre ňu nebolo novinkou, pretože ju rodičia zvykli brať na hlasovanie už keď bola menšia. Tréma sa však aj tak trochu dostavila.

„O voľbách sme sa rozprávali v triede, aj doma. V škole sme sa zhodli, že je potrebné ísť voliť, lebo ide aj o našu budúcnosť. Zhodou okolností na škole v mojom treťom ročníku sme tri dievčatá, ktorým takto pripadli narodeniny,“ povedala Dorota. Doma s rodičmi a sestrou Terezkou majú na to, aký by mal byť náš nový prezident, rovnaký názor.