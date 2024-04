Šutaj Eštok: Počet mŕtvych po havárii autobusu na Spiši stúpol

Počet mŕtvych po sobotňajšej tragickej nehode autobusu v Spišskom Podhradí pri Spišskej Kapitule v okrese Levoča stúpol na troch. Oznámil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) počas brífingu v Spišskom Podhradí. Podľa neho išlo o mladé dievčatá. Jedno ďalšie dievča je vo vážnom stave a bojuje o život v košickej nemocnici.

Podľa ministra vnútra evidujú aktuálne po nehode celkom troch mŕtvych a siedmich zranených, z toho je jedna osoba zranená ťažko. „Na mieste je znalec, ktorý prešetruje, čo sa vlastne stalo. Nejaké informácie máme, ale nebudeme o nich informovať. Počkáme si, kým bude dokončené vyšetrovanie,“ poznamenal Šutaj Eštok.

Foto: TASR/Adriána Hudecová

Minister zároveň poďakoval všetkým záchranným zložkám, ktoré boli pri nehode expresne rýchlo a urobili všetko pre to, aby obetí nebolo viac. Na mieste je aj intervenčný tím a pozostalým sa snažia pomôcť aj duchovní zo Spišskej Kapituly. „Veľmi ťažko sa mi hľadajú slová, pretože som sa pred chvíľou rozprával s dvoma otcami obetí, je to moja prvá tlačová konferencia pri takejto nepríjemnej udalosti. Vyhasli tu tri mladé životy, troch mladých dievčat, ktoré smerovali na kresťanské podujatie, kde prišli sláviť a skončilo sa to takto tragicky. Ako otec si neviem predstaviť ten smútok, ktorý prežíva blízka rodina obetí,“ skonštatoval Šutaj Eštok. O život stále bojuje jedno dievča v košickej nemocnici. Minister potvrdil, že pri nehode sa zranilo ďalších šesť ľudí.

Na mieste sú podľa prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka súdni aj policajní znalci a tiež prokurátori, ktorí prešetria, čo sa na mieste stalo. Minister nechcel konkretizovať, ako k tragédii došlo, potvrdil však, že autobus sa pohol v čase, keď sa v ňom ešte nachádzal vodič a následne prišiel do kontaktu s desiatimi ľuďmi. „Dychová skúška bola negatívna, ale čo sa presne stalo, stále zisťujeme. Vodič je v ťažkom šoku, ešte sa s ním nedalo rozprávať, nechcel by som byť ani v jeho koži,“ dodal Šutaj Eštok.

Prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adrián Mifkovič doplnil, že na mieste boli ako prví hasiči z Behároviec. „Zasahovalo 12 príslušníkov HaZZ s kompletným zariadením na takýto zásah, použili sme aj hydraulické vankúše na prvotné zdvihnutie autobusu a následne hydraulické rozpínacie kliešte,“ doplnil s tým, že zakliesnené boli tri osoby, jednu z nich sa podarilo vyslobodiť ešte pred príchodom hasičov. Ďalšie dve zakliesnené dievčatá na mieste podľahli zraneniam.

K dopravnej nehode došlo ráno. Podľa polície sa autobus z neznámych príčin pohol a deti, ktoré stáli pred ním a vystupovali, sa dostali podeň. Účastníci nehody smerovali na diecézne stretnutie mládeže v Spišskom Podhradí.

Prezidentka vyjadrila úprimnú sústrasť pozostalým obetí nehody

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyjadrila úprimnú sústrasť pozostalým obetí v súvislosti s nehodou autobusu v Spišskom Podhradí. Myslí na všetkých, ktorých sa to týka. Uviedla to v sobotu po tom, čo odvolila v druhom kole prezidentských volieb.

„Je mi to nesmierne ľúto. S myšlienkami som s ich rodinami a blízkymi a vyjadrujem im moju úprimnú sústrasť. Myslím aj na zranených, ktorí sú v starostlivosti lekárov a prajem im, aby sa čím skôr zotavili. Veľmi si želám, aby sa počet obetí tejto tragickej nehody už nezvyšoval,“ poznamenala na sociálnej sieti.

Dolinková preverovala kapacity v nemocniciach

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) po nehode v Spišskom Podhradí preverovala, či sú nemocnice kapacitne pripravené na záchranu zranených. Vyplýva to z jej vyjadrenia na sociálnej sieti.

„Je mi nesmierne ľúto tragickej udalosti v Spišskom Podhradí. Okamžite som preverovala kapacity v nemocniciach, aby boli pripravené na záchranu tých, ktorí bojujú o život,“ poznamenala.

Tlačové oddelenie rezortu zdravotníctva informovalo, že ministerka je v súvislosti s nehodou kontakte so všetkými záchrannými zložkami, ktoré od rána na mieste zasahovali a zabezpečovali ošetrenia zranených aj prevoz pacientov do nemocníc. „Táto tragédia ma zasiahla a vyjadrujem hlbokú sústrasť pozostalým obetí. Od prvých minút som v kontakte so všetkými záchrannými zložkami a chcem všetkým zdravotníkom poďakovať za profesionálny prístup a vysoké nasadenie pri ošetrovaní aj prevoze zranených, ako aj koordináciu Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR,“ dodala Dolinková.