Česko ponúka Ukrajine výcvik pilotov na stíhacie lietadlá F-16, povedala vo štvrtok ministerka obrany ČR Jana Černochová počas návštevy Centra leteckého výcviku (CLV) štátneho podniku LOM v Pardubiciach, ktoré má výcvik zabezpečiť. TASR správu prevzala zo stanice ČT24.

„Najlepšie sa tu cvičia rozsiahle vzdušné operácie, keď sa navádza osem stíhačov napríklad proti dvadsiatim až tridsiatim cieľom,“ uviedla letovodka Romana Jiránková. Na simulátore trénujú aj krajný zákrok - virtuálne pália tepelne navádzanými raketami. Taktické simulačné centrum školí najmä domácich pilotov. Nacvičujú, ako sa správať vo vzdušnom súboji alebo ako viesť údery na pozemné ciele. Boli tu aj Thajci, Rakúšania, Maďari či Slováci.

Deväť kokpitov so štyridsiatkou počítačov dokáže simulovať prevádzku štyroch typov lietadiel vrátane amerických strojov F-16, na ktoré Ukrajina čaká. Prvých šesť dodajú Dáni na prelome jari a leta. Česko ponúka výcvik pilotov. „Ukrajinská strana vie, že táto možnosť v tomto výcvikovom stredisku je. Za náš rezort môžem povedať, že by sme to privítali,“ uviedla Černochová.

„Našou požiadavkou by bolo, aby potenciálny zákazník vedel ovládať kokpit vrátane práce s radarom, a my by sme potom na tom začali stavať,“ hovorí bývalý pilot a letecký inštruktor Otakar Prikner, ktorý si pilotáž lietadla F-16 sám vyskúšal.

Štátny podnik LOM chce v Pardubiciach vytvoriť aj pracovisko pre výcvik pilotov na novú verziu lietadla L-39NG. „Tento systém výcviku by sme radi koncipovali tak, aby sa stal medzistupňom prípravy pilotov na lietadlá F-35,“ vyhlásil zástupca riaditeľa CLV pre pozemný výcvik Jaroslav Šefl. Česko si od Spojených štátov objednalo 24 kusov týchto lietadiel.