Zlodeji ukradli 30 miliónov v hotovosti, vlámali sa cez strechu

Polícia amerického mesta Los Angeles a Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) objasňujú krádež takmer 30 miliónov dolárov v hotovosti po tom, ako sa zlodeji vlámali cez strechu úschovne peňazí a vylomili trezor. TASR informáciu prevzala zo štvrtkovej správy tlačovej agentúry AFP.

David Cuellar z losangeleskej polície uviedol, že k lúpeži - jednej z najväčších krádeží peňazí v histórii tohto kalifornského mesta - došlo na Veľkonočnú nedeľu na predmestí Sylmar. Denník Los Angeles Times s odvolaním sa na zdroj oboznámený s vyšetrovaním uviedol, že zlodeji sa do trezoru budovy dostali cez strechu, pričom sa nejakým spôsobom vyhli dômyselnému poplašnému systému.

Podľa zmienených novín bola komplikovaná a zložitá krádež dielom skúseného tímu. Skutok zistili až v pondelok, keď zamestnanci úschovne peňazí otvorili trezor. „Je to jednoducho ohromujúce, nikdy by ste niečo také netušili. Bola to práca zvnútra? Bol to len jeden človek? Bola to skupina? Vyvstáva tu veľa otázok,“ uviedol pre spravodajskú stanicu ABC anonymný zamestnanec zariadenia.

Zločin nadväzuje na sériu sofistikovaných vlámaní, ktoré sa v tejto oblasti udiali v uplynulých rokoch. Pred dvoma rokmi si zlodeji z nákladného auta zaparkovaného na diaľničnom odpočívadle odniesli šperky v hodnote 100 miliónov dolárov. Klenoty smerovali na výstavu drahokamov a šperkov v Los Angeles.

Vlani v júli vyrezal muž dieru do stropu obchodu s luxusnými vínami neďaleko pláže Venice Beach a odcudzil kvalitné burgundské a bordeauxske vína v hodnote 600.000 dolárov. Najväčšia známa krádež peňazí v histórii mesta - až do aktuálneho prípadu - sa podľa Los Angeles Times stala v roku 1997, keď z pancierového skladu ukradli 18,9 milióna dolárov. Zlodejov neskôr chytili.