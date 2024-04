Premiér si pripomenul oslobodenie Bratislavy, odmieta prekrúcanie vojny

Pri tejto príležitosti poukázal na potrebu poznania pravdy o druhej svetovej vojne. Odmietol jej prekrúcanie.

„Pravda o druhej svetovej vojne je základom nášho bytia. Ak má niekto tendenciu prekrúcať druhú svetovú vojnu, že to bolo inak, že to neboli národy Sovietskeho zväzu, ktoré zohrali rozhodujúcu úlohu, tak jednoducho klame. Ja to odmietam,“ poznamenal.

Predseda vlády takisto poďakoval veľvyslancom Ruskej federácie, Bieloruska, Kazachstanu a Azerbajdžanu, ktorí sa na kladení vencov zúčastnili. Zároveň ho mrzí, že neprišiel nikto z pozvaných veľvyslancov členských štátov Európskej únie.

Na potrebu poznania pravdy o druhej svetovej vojne upozornil vo štvrtok na Slavíne aj podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS). „Je nebezpečné, že mnohí spochybňujú výsledky druhej svetovej vojny a mnohí to, čo sme sa učili, dnes vykladajú inak. Treba sa k tomu každoročne vracať, musíme urobiť oveľa viac v učebných osnovách, musíme hovoriť oveľa viac o hrôzach,“ skonštatoval.

Vo štvrtok uplynulo 79 rokov od oslobodenia hlavného mesta. V bojoch oň zahynulo 742 sovietskych, 470 nemeckých a maďarských vojakov a 121 civilistov. Počas bojov zhorelo a poškodilo sa viacero budov. Na Slavíne je pochovaných 6846 z celkového počtu 63.517 vojakov Červenej armády, ktorí padli v bojoch za oslobodenie Slovenska a Európy od fašizmu.