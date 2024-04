Video: Opitý policajt napadol skupinu žien, jednu vážne poranil

Policajt z Oddelenia hliadkovej služby polície Praha I môže čeliť po útoku na skupinu ľudí trestu odňatia slobody až vo výške 10 rokov. Informuje o tom portál novinky.cz s tým, že k napadnutiu došlo ešte 17. februára v bare na Nádražnej ulici.

Policajt mal spolu s ďalšími ľuďmi vrátane svojej partnerky – takisto policajtky – prísť do baru po tom, ako absolvovali policajný ples. Svedkovia tvrdia, že opitý policajt sa v bare začal správať agresívne a fyzicky zaútočil na niekoľko žien a členov ochranky.

„Najskôr tam s priateľkou na dolnom poschodí zmlátil nejaké dve dievčatá, potom cestou nahor rozdal pár rán aj vyhadzovačom, a potom som ich stretla pri dverách a dostala som ranu od jeho priateľky, úplne nečakane,“ približuje incident jedna zo svedkýň udalosti. Podľa nej mal policajt s priateľkou napadnúť dokopy sedem ľudí a dvoch členov ochranky.

Konflikt pokračoval pred barom, kde policajt napadol 19-ročné dievča, pričom ho tlačil na zem a ťahal za vlasy. Svedkovia nahrali incident na video, ktoré neskôr zdieľali na sociálnych sieťach.

Zbavením výkonu služby to zrejme neskončí

Útočiacemu policajtovi neskôr namerali 2,6 promile alkoholu v dychu. V súčasnosti je má pozastavený výkon služby a vedie sa voči nemu konanie o zbavení výkonu služby.

Ako informujú novinky.cz, jedna z napadnutých pri útoku utrpela zlomeninu nohy a po prevezení do nemocnice podstúpila operačný zákrok. Keďže sa jej liečba predĺžila, pre podozrivého policajta to predstavuje priťažujúcu okolnosť.

„Bola tam nejaká dlhšia rekonvalescencia, pretože dostala do členku šróby a musí dlhšie rehabilitovať,“ uviedla jedna zo svedkýň a poškodených.

Česká Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov najprv preverovala prípad ako výtržníctvo, no policajta môžu obviniť aj z ublíženia na zdraví. Pri dlhšej liečbe poškodenej by ho tak mohol stihnúť trest dvoch až ôsmich rokov vo väzení. V prípade prekvalifikovania trestného činu na ťažké ublíženie na zdraví by policajtovi hrozilo až 10 rokov za mrežami, dodávajú novinky.cz.