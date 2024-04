Spojené štáty sa postavili proti novej palestínskej snahe o úplné členstvo v OSN

Washington tvrdí, že podporuje túto štátnosť, ale až po rokovaniach s Izraelom. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.

„Podporujeme vznik nezávislého palestínskeho štátu,“ povedal novinárom hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller. „To by sa malo stať prostredníctvom priamych rokovaní oboch strán a to teraz presadzujeme, takže nie prostredníctvom OSN,“ vysvetlil. Výslovne neuviedol, že USA budú návrh vetovať, ak sa dostane do Bezpečnostnej rady OSN.

Miller vyhlásil, že minister zahraničných vecí Antony Blinken sa aktívne podieľa na vytvorení „bezpečnostných záruk“ pre Izrael, čo je základ pre vznik palestínskeho štátu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už desaťročia odmieta palestínsky štát a v súčasnosti vedie krajine pravicovú vládu s členmi, ktorí sú nepriateľskí voči Palestínskej samospráve. Tá má obmedzenú autonómiu v častiach Západného brehu Jordánu.

Palestínska samospráva poslala v apríli list generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi so žiadosťou, aby bezpečnostná rada znovu zvážila jej dlhodobé úsilie o štátnosť.

Každú žiadosť stať sa členským štátom OSN musí najprv posúdiť bezpečnostná rada (kde má hlavný podporovateľ Izraela USA a štyri ďalšie krajiny právo veta). Potom musí žiadosť schváliť dvojtretinová väčšina štátov na Valnom zhromaždení OSN.

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás podal palestínsku žiadosť o členstvo v OSN v roku 2011. Bezpečnostná rada ju neposudzovala, ale Valné zhromaždenie OSN nasledujúci rok udelilo „Palestínskemu štátu“ štatút pozorovateľa.