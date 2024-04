Prezidentka vystúpila s mimoriadnym príhovorom v RTVS

Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania, v sobotu si zvolíme nového prezidenta Slovenskej republiky. V predvolebnej kampani obidvaja kandidáti ukázali, čo v nich je a aký štýl politiky chcú reprezentovať. Chcem vás požiadať, aby ste využili svoje volebné právo a rozhodli podľa toho, kto vás presvedčil viac. Neisť voliť znamená nechať za seba rozhodnúť ostatných. Naopak zúčastniť sa na voľbách, znamená podieľať sa na budúcnosti Slovenska. Osobitne sa chcem obrátiť na voličov, ktorí žijú v zahraničí. Či ste odišli študovať a plánujete sa po štúdiu vrátiť alebo ste odišli zo Slovenska z iných dôvodov, rovnako máte možnosť svojim hlasom prispieť k tomu, aby vás reprezentoval prezident, ktorého predstava Slovenska je vám bližšia. Pri svojom rozhodovaní nehľadajme dokonalého politika, lebo takého nenájdeme. Všetci sme omylní. Hľadajme najväčšiu mieru svojho stotožnenia s niektorým z kandidátov. Stotožnenia názorového a hodnotového. Všímajme si, čo ponúkajú, či sú ich slová a skutky v súlade, či sa v kampani správajú férovo, do akej miery majú potrebu útočiť v osobnej rovine, ako zvládajú svoje emócie. Pretože tak, ako kandidát vedie svoju kampaň, tak bude neskôr vykonávať aj svoj mandát. Mrzí ma, že súčasťou aj tejto predvolebnej kampane bolo zahrávanie so strachom. Podsúvanie obáv, že je tu niekto iný, kto o nás rozhoduje a určuje, kam smerujeme a ku komu budeme patriť. Nie je na mieste ani obava, že nás niekto zatiahne do vojny. Za päť rokov vo funkcii som mohla spoznať obidvoch kandidátov na prezidenta a s čistým svedomím a presvedčením môžem povedať, že ani Peter Pellegrini, ani Ivan Korčok nás do žiadnej vojny nezatiahnu a ani nevyšlú na Ukrajinu žiadneho nášho vojaka. Jednak na to prezident nemá právomoc a nemajú na to ani žiadny dôvod. Tri desaťročia demokracie a slobody nám priniesli možnosť spravovať svoje veci vo vlastnom štáte. A priniesli tiež historickú šancu začleniť sa do vyspelého sveta – so všetkými ekonomickými a civilizačnými výhodami, ktoré nám z toho plynú. Slovensko nielenže má šancu na úspech, ale už úspešné je. To, čo potrebujeme, je vytvárať pre úspešný príbeh našej vlasti živnú pôdu aj tu doma. Prispievať k nej udržiavaním priaznivej spoločenskej klímy a prostredia, ktoré bude žičiť vzdelanosti, demokracii, kreativite aj slobode myslenia. Uvedomiť si, že ľudia, ktorí s nasadením a zápalom napĺňajú nielen svoje ambície, ale sú prospešní pre celú spoločnosť, žijú v každej obci, v každom meste. Máme príležitosť budovať spoločnosť, ktorá stojí na hodnotách humanizmu, empatie a vzájomného rešpektu. Stojí pred nami poslanie udržiavať tieto hodnoty vo verejnom živote a osobitne vo výkone moci. Priala by som si, aby zo sobotňajšieho druhého kola volieb vzišiel prezident so silným mandátom. Aby sa mohol venovať skutočným témam, ktoré sú pre Slovensko dôležité – kvalite života, sociálnej inklúzii, vzdelávaniu, kultúre, ochrane menšín, životnému prostrediu, zahraničnej politike a obhajobe záujmov našej krajiny. Aby mal šancu prispieť k tomu, že sa náš štát posúva vpred a nebude zaostávať za našimi susedmi. Naopak, bude mať zdravú ambíciu byť medzi najlepšími. A že bude mať skvelé meno vo svete a zároveň tu, doma, bude mať obyvateľov ochotných urobiť pre jeho rozvoj maximum. Prajem budúcemu prezidentovi, aby mal energiu i šancu prispieť k naplneniu takejto služby pre Slovensko.