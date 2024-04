Prieskum: Slováci chcú vidieť prezidentských kandidátov v debatách

Prezidentskí kandidáti by mali prijímať pozvanie do predvolebných diskusií. Myslí si to 79 percent Slovákov.

Občanov zaujíma vízia Slovenska budúcej hlavy štátu, a to aj od tých kandidátov, ktorých názory a postoje poznajú. Vyplýva to z reprezentatívneho online prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. „Toto presvedčenie je najsilnejšie medzi sympatizantmi opozičných strán, ale zastávajú ho aj tri štvrtiny sympatizantov strán vládnej koalície,“ podotýka Denisa Lakatošová z NMS. Až 80 percent respondentov vyjadrilo svoj jednoznačný postoj, že je pre nich dôležité poznať víziu Slovenska od svojho budúceho prezidenta. Tento postoj je najsilnejší u sympatizantov Ivana Korčoka (96 percent), ale podľa výsledkov prieskumu je silno zastúpený aj u sympatizantov jeho oponenta Petra Pellegriniho (86 percent). Zároveň šesť z desiatich Slovákov uvádza, že predvolebné debaty im pomáhajú rozhodnúť sa, koho budú voliť. Len 28 percentám populácie predvolebné debaty nepomáhajú v rozhodnutí. Pri hodnotení prezidentskej kampane pred prvým kolom prezidentských volieb jej najčastejšie v prieskume prisudzovali respondenti prívlastok „nudná“. Medzi najčastejšie zdroje, z ktorých ľudia čerpajú informácie o prezidentských kandidátoch, patrí televízne spravodajstvo (47 percent) a televízne debaty (44 percent). Silným komunikačným kanálom sú aj sociálne siete, z ktorých čerpá informácie o kandidátoch 43 percent populácie. Dvanásť percent voličov získava informácie o kandidátoch aj vďaka podcastom. Online prieskum bol realizovaný od 13. do 18. marca na vzorke 1030 respondentov vo veku 18+ rokov.