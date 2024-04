Rana pre hudobnú scénu: Náhle a nečakane zomrel slovenský DJ

V utorok (26. 3.) náhle zomrel slovenský DJ Peter Hrad, známy aj pod umeleckým menom Peter Hxyz alebo Petrík Von Hxyz. Informovala o tom facebooková stránka Only in Poprad, keďže mladý DJ pochádzal z Popradu.

Zomrel mladý popradčan a náš kamarát Petrik Hrad, česť tvojej pamiatke priateľu Uverejnil používateľ Only in Poprad Utorok 26. marca 2024

Za hudobníkom smútia jeho známi aj priatelia. „Úprimnú sústrasť celej rodine, je mi veľmi ľúto, že priskoro odišiel do neba,“ píše v komentároch Lucia. „Bol to dobrý chalan s dobrým a veľkým srdcom.. No už sa nestihol s nikým rozlúčiť... Nech odpočíva v pokoji a nech sa stane najkrajším anjelom neba... Súcitím s vami...“

V komentároch sa ozvala aj matka nebohého DJa Alena: „Ďakujem všetkým, ktorí smútia za mojím synom,“ odkázala.