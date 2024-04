Francúzsko očakáva, že Čína vyšle Rusku jasnú správu v súvislosti s Ukrajinou

Putin podpísal výnos o jarnom odvode do armády

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal výnos o jarnom odvode do armády. Odvody potrvajú od 1. apríla do 15. júla. Do povinnej vojenskej služby by malo nastúpiť 150.000 ľudí.