V noci na nedeľu si pospíme o hodinu kratšie, na Slovensku začne platiť letný čas

V noci zo soboty na nedeľu o 2.00 h stredoeurópskeho času (SEČ) sa hodinky posunú o hodinu dopredu na 3.00 h stredoeurópskeho letného času (SELČ). Noc tak bude o hodinu kratšia.

Zhodou okolností sa tento rok obdobie letného času začína práve na Veľkonočnú nedeľu. Termín veľkonočných sviatkov je pohyblivý, odvíja sa od prvého splnu mesiaca, ktorý nastane po 21. marci ako prvom jarnom dni. Veľkonočnou nedeľou je potom najbližšia nedeľa, ktorá nasleduje po tomto splne. Tento rok bol spln 25. marca, a tak pripadla Veľkonočná nedeľa na 31. marec.

Zároveň sa od roku 1981 začína obdobie letného času vždy počas posledného marcového víkendu. Podobná situácia nastane aj v rokoch 2027 a 2032 - pokiaľ sa zachová striedanie štandardného a letného času, začne v týchto rokoch platiť letný čas na Veľkonočnú nedeľu 28. marca.

História letného času siaha do obdobia prvej svetovej vojny, keď ho pokusne zaviedli niektoré krajiny, napr. Švédsko, Nemecko a Rakúsko-Uhorsko. V novodobej histórii ho začali uplatňovať viaceré európske štáty (Taliansko od roku 1966, Grécko 1971, Španielsko 1974 a Francúzsko 1976). V rokoch 1976 až 1981 sa dohodlo na používaní letného času desať členských štátov vtedajšieho Európskeho spoločenstva.

Československo zaviedlo letný čas v roku 1979. Prispela k tomu energetická kríza spôsobená tuhou zimou v januári 1979. Od letného času sa pôvodne očakávali energetické úspory, postupne sa však ako najdôležitejšie ukázalo efektívne využívanie denného svetla. Preto sa aj letný čas v angličtine označuje termínom Daylight Saving Time (DST, čas šetriaci denné svetlo).

Napríklad v Bratislave vyjde v sobotu 30. marca slnko o 5.33 h SEČ a zapadne o 18.19 h SEČ. V nedeľu slnko vyjde o 6.31 h SELČ, zapadne o 19.20 h SELČ. Vďaka letnému času bude slnko na území Slovenska zapadať po 19.00 h od 31. marca až do 16. septembra, teda takmer pol roka, napr. v Bratislave 170 dní. Bez letného času, teda pri celoročnom štandardnom stredoeurópskom čase, by obdobie so slnečným svitom po 19.00 h trvalo od 28. apríla do 17. augusta, teda len 112 dní.

Na základe verejného prieskumu navrhla Európska komisia, aby sa sezónna zmena času uskutočnila naposledy v roku 2021. Európsky parlament tento návrh schválil 29. marca 2019 s tým, že sa európske štáty dohodnú, ktoré časové pásmo si nechajú celoročne. Napokon sa diskusia o tejto téme odložila aj vzhľadom na problémy ako brexit, pandémia COVID-19 či vojna na Ukrajine.

Tohto roku bude stredoeurópsky letný čas platiť do 27. októbra, keď sa hodinky posunú z 3.00 h SELČ naspäť na 2.00 h SEČ.