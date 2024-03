Nedostatok energie a časté infekcie? ÚVZ upozorňuje na tento zdravotný problém

S nástupom jari sa u citlivých ľudí začína prejavovať takzvaná jarná únava. Vo zvýšenej miere sa objavuje u meteosenzitívnych ľudí, osôb s nízkym tlakom či seniorov. Sprevádzajú ju nedostatok energie aj zvýšená náchylnosť na infekcie. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

„Jarná únava vzniká ako reakcia organizmu na teplotné a tlakové výkyvy, zmeny v trvaní slnečného svitu, ako aj na zmeny v životospráve - spravidla po zimných pasívnejších mesiacoch dochádza k úprave stravy a k zvýšeniu fyzickej aktivity,“ priblížil.

Najčastejšie príznaky

Znakmi jarnej únavy sú pocit únavy, ospalosť, ťažkosti so spánkom a bolesti hlavy. Prejavuje sa tiež malátnosťou, nesústredenosťou či podráždenosťou. „Má prechodný ráz a nepríjemné príznaky obvykle ustupujú, keď sa telo adaptuje na vonkajšie zmeny. Trvá to obvykle asi jeden až tri týždne. Ak však príznaky pretrvávajú dlhšie, môže v skutočnosti ísť o prejav ochorenia a vtedy je vhodné sa poradiť s lekárom,“ ozrejmil úrad.

V rámci prevencie radí každodenný dostatočný a primeraný pobyt na čerstvom vzduchu. „Nezaťažovať organizmus nárazovo neprimerane zvýšenou námahou po období zimného leňošenia, záťaž je vhodné zvyšovať postupne,“ odporučil. Dbať treba aj na dostatok tekutín. „Ideálne je piť obyčajnú vodu, nesladenú a neperlivú. Vhodné sú minerálne vody s obsahom horčíka. Pitnú vodu možno striedať s nesladenými ovocnými alebo bylinkovými čajmi,“ povedala zástupkyňa hlavného hygienika so zameraním na deti a mládež Jana Hamade.

ÚVZ odporučil tiež zdravú, pestrú, čerstvú a striedmu stravu plnú vitamínov a minerálov. Obsahovať by podľa neho mala okrem iného celozrnné obilninové výrobky, prospešné rastlinné oleje, orechy či zelené vňate. Apeluje tiež na zvýšený prísun zeleniny a ovocia. Prospešný je podľa neho napríklad medvedí cesnak. „Okrem neho je vhodné na jar zaradiť do jedálnička bylinky, ale aj klíčky a pridať ich do jedál, napríklad šalátov a jarných polievok,“ uzavrela Hamade.