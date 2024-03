Horskí záchranári zasahovali v Mlynickej a Mengusovskej doline

Ako uvádza, popoludní operačné stredisko tiesňového volania HZS kontaktovali dve české horolezkyne, ktoré pri zostupe žľabom spod Satana do Mlynickej doliny uviazli v spodnej časti nad skalným prahom.

„O technický zásah bola požiadaná posádka Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) z Popradu, ktorá v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu dvoch záchranárov HZS. Počas presunu záchranárov na miesto, došlo k pádu jednej z dvojice uviaznutých pod stenu. Podľa nahlasovateľa, ktorý bol pri nej, bola po páde otrasená, no bez viditeľných poranení. Po prílete vrtuľníka bol jeden záchranár HZS pomocou palubného žeriava vysadený pri padnutej horolezkyni a druhý pri uviaznutej. Po vyšetrení a ošetrení horolezkyne, ktorá spadla pod stenu, bola spolu so záchranárom HZS evakuovaná z terénu a transportovaná do Starého Smokovca, kde si ju prevzala do starostlivosti privolaná posádka RZP,“ informuje HZS.

V tom čase bola HZS opäť požiadaná o pomoc pre slovenskú skialpinistku, ktorá si počas lyžovania zo Širokého žľabu do Mengusovskej doliny spôsobila úraz kolena.

„O súčinnosť bola rovnako požiadaná posádka VZZS, ktorá zásah vykonala samostatne. Následne zo Starého Smokovca vyzdvihla ďalších dvoch záchranárov HZS, ktorí smerovali na pomoc kolegovi s uviaznutou horolezkyňou v Mlynickej doline. Pre zhoršujúce sa poveternostné podmienky sa už nepodarilo vykonať evakuáciu pomocou leteckej techniky a posádka VZZS sa musela vrátiť na základňu. Záchranári HZS pomocou lanovej techniky dostali uviaznutú pod stenu a následne s ňou zostúpili na Štrbské Pleso a ďalej do Starého Smokovca,“ uvádza HZS.