Tomáš Valášek: Slovensko sa stalo vstupom do NATO pevnou súčasťou Západu

Podpredseda parlamentu a líder PS Michal Šimečka v tejto súvislosti vyzval na podporu politikov, ktorí chápu, že budúcnosť SR je v Európskej únii a NATO, a správajú sa podľa toho.

„Viem z vlastnej skúsenosti, že hoci rokovania tam neboli vždy jednoduché, nikdy v histórii nášho regiónu nemali krajiny našej veľkosti taký vplyv na dianie v Európe ako práve cez NATO (a EÚ). Spojenectvo, v ktorom si 32 členov vzájomne ručí za bezpečnosť, ich robí podstatne silnejšími, ako keby sa bránili osamote,“ skonštatoval Valášek s tým, že ešte viac to platí pri menších štátoch, akým je Slovensko.

Príbeh slovenského členstva v NATO označil aj za príbeh prosperity. „Investori vidia, že Slovensko je bezpečnou krajinou, a preto sa sem neboja presúvať výrobu, vytvárať tu pracovné miesta. Čo by dali taká Ukrajina či Moldavsko za podobné záruky, o čo prosperujúcejšie by boli vďaka nim?“ pýta sa Valášek.

Poslanec poďakoval tým, ktorí sa o členstvo v Aliancii zaslúžili. „Aj keď súčasná vláda spochybňuje naše smerovanie a bratríčkuje sa so zločineckým režimom, ktorý neváhal napadnúť svojho suseda, ani ona si nedovolí verejne spochybniť význam nášho členstva v Aliancii. My sme NATO, či sa im to páči alebo nie,“ dodal.