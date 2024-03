Prieskum: Voľby by v marci vyhral Smer-SD so ziskom 21,6 percenta hlasov

Druhé by skončilo Progresívne Slovensko s 20,2 percentami hlasov, po ňom nasleduje Hlas-SD so 16,3 percentami hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.

Štvrtá by skončila SaS, ktorá by získala 6,7 percenta hlasov, po nej KDH (6,2 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by neprekročila koalícia Slovensko (bývalé OĽANO), Za ľudí a Kresťanská únia. Získala by 5,8 percenta hlasov, na vstup do NR SR by potrebovala sedem percent. Hnutie Republika by získalo päť percent hlasov.

Hranicu zvoliteľnosti by neprekročila Aliancia (4,6 percenta). Nasledujú SNS so 4,1 percentami, Demokrati (3,8 percenta) a Sme rodina (3 percentá).

Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1009 respondentov v období od 16. do 19. marca.