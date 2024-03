Zásahový tím ŠOP usmrtil trojročnú medvedicu, ktorá útočila na ľudí

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR (Zásahový tím ŠOP SR) usmrtil 26. marca medzi liptovskomikulášskou mestskou časťou Iľanovo a Závažnou Porubou trojročnú samicu s váhou takmer 70 kilogramov. Podľa odboru komunikácie a propagácie ŠOP SR išlo o problémového medveďa hnedého, ktorý útočil na obyvateľov Liptovského Mikuláša.

Medvedicu identifikovali na základe informácií špecializovaného softvéru, ktorý využívali hliadkujúce drony, vybavené najnovšou technológiou, profesionálnou termovíziou a nočným videním. „Úlohou dronov bol zber dát, získanie a vyhotovenie dostatočne kvalitnej fotografickej a video dokumentácie. Špeciálny softvér porovnával fotodokumentáciu útočiacej medvedice z Liptovského Mikuláša so snímkami, zhotovenými počas viacerých sledovaní. Drony vyhodnocujú fyziologické parametre sledovaného živočícha, čo umožnilo zásahovému tímu presnú identifikáciu a úspešnú elimináciu problémovej medvedice,“ uviedol odbor komunikácie a propagácie s tým, že túto technológiu identifikácie využil zásahový tím po prvýkrát.

Zásahový tím ŠOP SR ukončí v stredu o 18.00 h v predmetnom území 24-hodinové hliadkovanie. „Život a pohyb v meste, ako aj jeho okolí je bezpečný. Zásahový tím je však pripravený v prípade potreby okamžite zasiahnuť a funguje v pohotovostnom režime na celom území Slovenska. ŠOP SR zároveň vyzýva obyvateľov, aby v prípade spozorovania medveďa v intraviláne alebo jeho bezprostrednej blízkosti oznámili túto skutočnosť na existujúce čísla tiesňového volania 112, prípadne 158 a 155,“ dodal odbor komunikácie a propagácie.

Pripomenul, že medvedica v nedeľu 17. marca vnikla do Liptovského Mikuláša zo severnej strany, z oblasti Západných Tatier. „Počas nedele napadla v centre mesta päť osôb vo veku od 10 do 72 rokov, pričom po preplávaní rieky Váh unikla do lokality medzi mestskými časťami Ploštín a Iľanovo. Následne po udalosti mesto zriadilo krízový štáb,“ doplnil.