V Bratislave došlo k viacerým nehodám

Vodiči sa v stredu pre nehodu zdržia na bratislavskom Moste Lanfranconi smerom do Lamača. Zrazili sa tam dve autá. Je blokovaný odbočovací a čiastočne pravý pruh. Informuje o tom Zelená vlna RTVS na sociálnej sieti. Hlási aj ďalšie nehody a zdržania.

Rovnako sa dve autá zrazili na bratislavskej Staromestskej ulici smerom k Slovenskému rozhlasu. Blokovaný je tam ľavý pruh. Treba tam počítať so zdržaním.

Ako informuje Stella centrum na svojom webe, kolóny sa tvoria aj na diaľnici D1 v smere Senec - Zlaté piesky - Prístavný most - Petržalka. Vodiči si tam postoja do desiatich minút. Takisto aj na bratislavskej Račianskej ulici v smere do centra.