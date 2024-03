Video: Most sa zrútil, keď doňho narazila loď. Viaceré autá padli do rieky

V meste Baltimore v americkom štáte Maryland sa v noci na utorok zrútila časť mosta, keď doň v narazila veľká loď. TASR o tom informuje podľa agentúra AP.

Okolo 01.30 h ráno miestneho času narazilo do jedného pilierov mosta Key Bridge (Francis Scott Key Bridge) nákladné plavidlo. Časť mosta sa zrútila a loď začala horieť a potopila sa.

Viaceré autá sa z poškodeného mosta zrútili do rieky Patapsco. Informácie o prípadných obetiach alebo zranených neboli bezprostredne známe.

The Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland which crosses the Patapsco River has reportedly Collapsed within the last few minutes after being Struck by a Large Container Ship; a Mass Casualty Incident has been Declared with over a Dozen Cars and many Individuals said to… pic.twitter.com/SsPMU8Mjph