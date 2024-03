Na Floride obmedzia prístup na sociálne médiá pre mladistvých

Maďarský analytik: Víťazstvo Korčoka by nebolo dobrou správou pre Orbána

Ak by Ivan Korčok uspel v druhom kole slovenských prezidentských volieb začiatkom apríla, nebolo by to dobrou správou pre maďarskú vládu premiéra Viktora Orbána.