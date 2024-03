Maďarský analytik: Víťazstvo Korčoka by nebolo dobrou správou pre Orbána

Ak by Ivan Korčok uspel v druhom kole slovenských prezidentských volieb začiatkom apríla, nebolo by to dobrou správou pre maďarskú vládu premiéra Viktora Orbána.

V rozhovore pre server hirklikk.hu to v pondelok uviedol expert na zahraničnú politiku István Szent-Iványi, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Podľa Szent-Iványiho je totiž Korčok veľmi kritický voči maďarskej vláde, ale aj osobne voči Orbánovi. Vo Vyšehradskej štvorke by zas na úrovni prezidentov posilnil poľsko-českú líniu. V slovenskej politike by Korčok ako prezident tvoril protiváhu koaličnej dvojici premiéra Roberta Fica a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho, ktorý je jeho súperom v druhom kole prezidentských volieb, upozornil analytik. Hoci z ústavného hľadiska nie je medzi postom maďarskej a slovenskej hlavy štátu veľký rozdiel, na Slovensku je prezident volený priamo, a teda jeho legitimita je väčšia ako v prípade predsedu vlády schváleného parlamentom, dodal.