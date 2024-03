Peter Pellegrini: Tieto voľby prežívam viac osobne, beriem ich s pokorou

Tieto voľby však prežíva viac osobne, dodáva, že je to úplne iný pocit, ako pri parlamentných voľbách, kde sa volia politické strany.

Pellegrini po príchode do reštaurácie na petržalskej strane Dunaja novinárom sľúbil, že „nebude zavretý hore“, ale bude sa snažiť vyhovieť im a odpovedať na otázky. „Tešme sa, čo dnes zažijeme,“ odkázal. Výsledky volieb očakáva podľa svojich slov s veľkou pokorou. „Cítim to teraz viac osobne. Predtým sme to prežívali kolektívne, teraz je to čisto len a len na mne, aby som to spracoval,“ povedal.

Na volebnú noc v prvom kole volieb Pellegrini neočakáva návštevy ďalších podporovateľov. Myslí si, že majú zmysel skôr v druhom kole. Odpovedal tak na otázku, či príde napríklad premiér Robert Fico, šéf strany Smer-SD, ktorá Pellegriniho vo voľbách podporuje. Pellegrini verí, že sčítavanie výsledkov nebude trvať tak dlho ako pri posledných parlamentných voľbách. „Verím, že to pôjde rýchlo,“ dodal.

Na volebnú noc Petra Pellegriniho je podľa informácií zo strany Hlas-SD akreditovaných približne 110 novinárov zo Slovenska, Česka, Maďarska, ale aj ďalších krajín, napríklad z Turecka.