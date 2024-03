Islamský štát tvrdí, že pri Moskve útočili štyria jeho bojovníci

„Útok uskutočnili štyria bojovníci IS vyzbrojení samopalmi, pištoľou, nožmi a zápalnými bombami,“ uviedol IS na jednom zo svojich kanálov na Telegrame. Dodal, že útok bol namierený proti „tisícom kresťanov v hudobnej sále“ a bol súčasťou vojny s krajinami „bojujúcimi proti islamu“.

IS tiež v sobotu zverejnil fotografie údajných štyroch atentátnikov, ktorých tváre však upravili tak, aby ich nebolo možné spoznať.

ISIS publishes a photo of the four terrorists who carried out the attack in Moscow.

ISIS's Amaq agency: The attack was carried out by four attackers who were armed with machine guns, pistols, knives and incendiary bombs. They broke into the concert hall and three started shooting… pic.twitter.com/PD7SqidI3L