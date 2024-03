Rusko: USA musia poskytnúť akékoľvek informácie o streľbe na predmestí Moskvy

Reagovalo tak na vyhlásenie Washingtonu, že podľa predbežných informácií sa na útoku nepodieľala Ukrajina. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.

Biely dom prostredníctvom hovorcu Rady USA pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho uviedol, že v tejto chvíli „neexistujú indície“ o možnej úlohe Ukrajiny v súvislosti s masovou streľbou v koncertnej sále Crocus City Hall, ktorá sa nachádza v meste Krasnogorsk na okraji ruskej metropoly.

„Biely dom uviedol, že nevidí žiadne známky toho, že by Ukrajina alebo Ukrajinci boli zapojení do teroristického útoku v Moskve. Na základe čoho robia predstavitelia vo Washingtone uprostred tragédie nejaké závery o niekoho nevine?“ pýtala sa hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.

Zdôraznila, že ak má Washington nejaké informácie, mal by sa o ne podeliť, a ak nemá žiadne informácie, nemal by sa takto vyjadrovať.

Ukrajina sa medzitým prostredníctvom poradcu ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajla Podoľaka od útoku dištancovala. „Čo sa týka udalostí v Crocus City Hall... nejakej streľby a teroristického útoku zo strany neidentifikovaných osôb, musím jasne povedať, že Ukrajina s tým nemá nič spoločné,“ napísal Podoľak na platforme Telegram.

Od útoku v Crocus City Hall sa dištancovala aj Légia Sloboda Ruska, ktorá bojuje na strane Ukrajiny a v uplynulých týždňoch vykonala niekoľko útokov v ruskom pohraničí.

The Crocus Concert Hall in Moscow is continuing to Collapse despite Efforts by Russian Fire Crews, with Special Forces Teams still inside of the Building attempting to find Survivors. pic.twitter.com/Ny6aUXbIWp