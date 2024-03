SaS: Riešenie vlády na pomoc s drahými hypotékami je zlé a ľuďom nepomáha

Tvrdí to opozičná SaS s tým, že to dokazujú aj reálne čísla. Štát sľuboval, že vyplatí pomoc vo výške 64 miliónov eur, no za prvý mesiac ju dostalo menej ako 4000 ľudí v priemernej sume 75 eur.

„Robert Fico spolu s Ladislavom Kamenickým (obidvaja Smer-SD) opäť raz oklamali ľudí. Vyhlasovali, že hypotéky sú najväčším problémom Slovenska. Miesto riešení, ktoré sme navrhovali my, pripravili zlý zákon, ktorý vôbec nepomáha. Navyše, táto pomoc je absolútne nepomerná,“ vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda finančného výboru Marián Viskupič (SaS). Podľa neho sa tak potvrdzuje, že použitie verejných zdrojov na podporu hypoték je zlým riešením.

„Kampaň Roberta Fica bolo klamstvo za klamstvom. Hypotéky nevyriešili, potraviny ich nezaujímajú a na Ukrajinu posielajú zbrane cez súkromné firmy. Toto je ďalší dôkaz, že vláda navonok tvrdí, že ju zaujímajú problémy ľudí, ale v skutočnosti rieši iba problémy zločincov,“ doplnil šéf SaS Branislav Gröhling.