Medveď v ďalšej obci: Tejto lokalite sa vyhnite!

V obci Medzibrod v piatok ráno spozorovali medveďa.

Informovala o tom obec na webovej stránke, pričom spresnila, že medveďa zaznamenali nad bioplynovou stanicou.

"Z uvedeného dôvodu žiadame občanov, aby až do prijatia opatrení sa nezdržiavali v tejto lokalite," uviedla obec.

Mimoriadna situácia vo viacerých okresoch

Ilustračné foto: Frank Fichtmueller/Shutterstock.com

V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad, Kežmarok, Žilina, Martin a Turčianske Teplice vyhlásili mimoriadnu situáciu pre výskyt synatropných medveďov. Informoval o tom portál Aktuality s tým, že k vyhláseniu došlo po štvrtkovom (21. 3.) zasadnutí krízových štábov na okresných úradoch.

Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka je cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie ochrana ľudí, ktorí žijú v mestách. Mimoriadnu situáciu pravdepodobne vyhlásia aj v okresoch Banskobystrického a Trenčianskeho kraja.

„Umožní nám to aj v rámci Policajného zboru aj zásahových tímov lepšie reagovať na zvýšený výskyt medveďa. Zásahové tímy budú posilnené, a tak chceme jasne ľuďom garantovať to, že štát je tu na to, aby ich chránil,“ povedal ešte v stredu (20. 3.) šéf rezortu vnútra.