Európska komisia navrhuje zvýšenie ciel na ruské a bieloruské obilie

Po prvom dni dvojdňového summitu EÚ v Bruseli to oznámila šéfka EK Ursula von der Leyenová, informuje agentúra AFP.

„Zabráni to tomu, aby ruské obilie destabilizovalo európsky trh, čo sa týka týchto komodít. Zabráni to Rusku, aby využívalo zisky z exportu týchto produktov a zaistí aj to, aby sa nelegálny ruský vývoz ukradnutého ukrajinského obilia nedostával na trh EÚ,“ povedala vo štvrtok večer predsedníčka eurokomisie.

Návrh na zvýšenie ciel sa má týkať aj olejnatých semien a súvisiacich produktov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok prostredníctvom videokonferencie prihovoril lídrom EÚ na bruselskom summite. Okrem iného sa posťažoval sa na dovoz ruských agrokomodít na trhy EÚ. Kritizoval skutočnosť, že ruské poľnohospodárske produkty a tiež agrovýrobky z Bieloruska nepodliehajú colným a obchodným obmedzeniam eurobloku, pričom ukrajinské obilie „sa vyhadzuje na cesty a železničné trate“ a jeho dovoz do EÚ sa obmedzuje.

Päť krajín EÚ - Poľsko, ČR a trojica pobaltských republík - už predtým spoločne apelovali na EK, aby zaviedla úplný zákaz na dovoz obilia z Ruska aj Bieloruska.