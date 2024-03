Prezidentka: Jednorodičovským rodinám štát stále nevenuje dostatočnú pozornosť

Pri príležitosti štvrtkového Medzinárodného dna rodičov na to upozornila prezidentka SR Zuzana Čaputová, zástupcov jednorodičovských rodín tiež prijala v Prezidentskom paláci.

Hlava štátu pripomenula, že na Slovensku vychovávajú samoživitelia viac ako 300.000 detí. „Vlastne, takmer každá tretia či štvrtá domácnosť je vedená jednorodičom a v 86 percentách prípadov je to mama,“ uviedla.

Vyzdvihla zároveň snahu samoživiteľov, ktorí sú na svoje deti sami. „Snažíte sa pre svoje deti urobiť maximum, ste rovnocennými rodinami a želám si, aby ste mohli mať takýto pocit každý deň,“ zdôraznila.

Poukázala tiež na to, že mnohí zo samoživiteľov sa starajú o dieťa so zdravotným znevýhodnením, prípadne zažili v predchádzajúcom vzťahu násilie. Poďakovala sa tým, ktorí jednorodičov neprehliadajú a pomáhajú, vyzvala zároveň k ešte väčšej všímavosti a empatii voči tým, ktorí to majú v živote ťažšie ako ostatní. „Všetci vieme pomôcť svojím kúskom, hoc i len zmenou postoja k tomu, aby sme boli prajnejšou spoločnosťou pre každého,“ dodala prezidentka.