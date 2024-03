SAS: Situácia s ambulantnými pohotovosťami si vyžaduje komplex riešení

Upozornili na to poslanci parlamentu za SaS Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay s tým, že pohotovosti sú pred kolapsom. Okrem plánovanej konsolidácie siete navrhujú napríklad presun kompetencií či zavedenie poplatkov.

„Chápeme, že sa ide znižovať počet ambulantných pohotovostí. Rozumieme tomu, že ministerka príde aj so skracovaním času, ale upozorňujeme, že ak toto chcú robiť a zároveň nechcú, aby skolabovala ústavná časť zdravotnej starostlivosti, teda nemocnice, musia ísť ruka v ruke s tým aj osveta či poplatky v prípade, že je zdravotná starostlivosť využívaná nadmieru,“ poznamenala Bittó Cigániková.

SaS v tejto oblasti navrhuje napríklad presun kompetencií na samosprávne kraje. „Momentálne je regulátorom ministerstvo zdravotníctva, to je však príliš vzdialené od reálnych problémov jednotlivých regiónov,“ priblížil Szalay. Za potrebné strana považuje aj zavedenie poplatkov. Treba však podľa nej nastaviť ochranný limit. „Aby to bolo sociálne únosné,“ podotkol Szalay.

Za dôležitú označil aj triáž. Volá po aplikácii, ktorá by pomohla rodičom s rozoznaním príznakov, aj telefonickej linke. Navrhuje tiež zriadenie sociálneho taxíka či integráciu ambulantnej a ústavnej pohotovostnej služby. „Ono to budú vždy dva celky, ale môžu byť priestorovo integrované, to znamená, pohotovosti by mali byť blízko seba,“ vysvetlil.

Poslanci zároveň apelujú na ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD), aby urýchlene vyhlásila výberové konania na ambulantné pohotovosti. „Keď sa nestihne vyhlásiť a vyhodnotiť výberové konanie, keď nestihneme vybrať nových poskytovateľov pohotovostí, od 1. júla hrozí kolaps všetkých pohotovostí, ktorým k tomuto termínu končí povolenie, a tých je drvivá väčšina,“ uzavrel Szalay.

O sieti detských ambulantných pohotovostí tento týždeň rokovali Dolinková, zástupcovia pediatrov aj Združenia miest a obcí Slovenska. Diskutovali okrem iného o plánovanej redukcii pohotovostí. Ministerka pripustila možné zriadenie doplnkových bodov. K téme avizovala ďalšie stretnutia. Rokovať by sa podľa jej slov malo aj o možnom skrátení ordinačných hodín pohotovostí.