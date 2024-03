Video: E-cigareta explodovala blízko batoľaťa

Bezpečnostná kamera v rodinnom dome v Oregone zachytila desivý okamih, keď e-cigareta vybuchla len niekoľko centimetrov od dieťaťa sediaceho v stoličke. Na záberoch zverejnených na sociálnej sieti je vidieť, ako dieťa sedí v detskej stoličke, zatiaľ čo na kuchynskej linke sa nabíjala elektronická cigareta.

Matka uviedla, že išla do špajze, aby priniesla dieťaťu niečo pod zub, keď počula hlasný zvuk a videla, ako na kuchynskej linke vypukol požiar. "Čo sa to deje," počuť Samanthu Humphreyovú, matku dieťaťa, ako kričí spoza záberu kamery. Humphreyová rýchlo pribehla k svojmu dieťaťu a odsunula ho od plameňov, ktoré šľahali z pracovnej dosky. Žena potom plamene uhasila. Dieťa nebolo zranené, no incident ho viditeľne vydesil.

Podľa Humphreyovej v kuchyni explodovala elektronická cigareta značky Elf Bar. Väčšina elektronických cigariet obsahuje lítiovú batériu, ktorá môže vybuchnúť, keď sa príliš zahreje v dôsledku nadmerného nabíjania alebo vystavenia priamemu slnečnému žiareniu.

Hoci incident trval len niekoľko sekúnd, je jasnou pripomienkou toho, že hoci sú e-cigarety malé, v prípade problémov s lítiovou batériou môžu mať na svedomí fatálne incidenty. E-cigarety sa spoliehajú na batériu, ktorá napája žhaviacu špirálu, ktorá následne ohrieva e-tekutinu vo vnútri zariadenia a premieňa ju na paru, ktorú používatelia vdychujú.

Výrobcovia sa rozhodli pre lítiové batérie, aby vyrobili tenké a ľahké výrobky, ktoré si udržia energiu medzi jednotlivými nabitiami. Vo väčšine elektronických výrobkov, ako sú mobilné telefóny a notebooky, sú lítium-iónové batérie vďaka prísnym predpisom relatívne bezpečné. Predstavujú však riziko v neregulovanom odvetví zariadení, ktoré sa vyrábajú najmä v Číne.