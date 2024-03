Otrasný čin v nákupnom centre: Muž na toaletách zneužil dievčatko

Česká polícia vyšetruje otrasný prípad znásilnenia malého dieťaťa v nákupnom centre v Jihlave. Opitý muž mal na toaletách pohlavne zneužiť sedemročné dievča. Kriminalisti páchateľa chytili ihneď po čine a súd ho poslal do väzby.

Ako informuje portál tn.cz, páchateľom má byť rodinný známy obete. Dievča bolo v nákupnom centre so svojím otcom a zrejme sa mu stratilo z dohľadu a požiadalo o pomoc muža, ktorý mal byť rodinným známym.

Matka dievčatka je z toho, čo sa stalo, úplne zdrvená. "Je to hrozné, čo sa stalo malej," povedala matka pre televíziu Nova. Podľa tn.cz chcelo dievčatko ísť na toaletu, zatiaľ čo otec na ňu čakal v inej časti nákupného centra. Podozrivý mal využiť situáciu, vziať dievčatko na toaletu a v kabínke ho znásilniť.

Mužovi hrozí 12 rokov väzenia

Na miesto činu okamžite dorazila polícia. Muž je teraz vo väzbe a hrozí mu trest odňatia slobody až na 12 rokov.

"V piatok podvečer došlo k závažnému mravnostnému trestnému činu v jednom z obchodných centier v Jihlave. Muža podozrivého z tohto trestného činu sme zadržali. S mužom sme viedli trestné konanie. V sobotu ho vyšetrovateľ obvinil zo znásilnenia," povedala pre ČTK policajná hovorkyňa Dana Čírtková.

Okresný súd v nedeľu rozhodol o vzatí obvineného, ktorý bol v minulosti už trestaný, do väzby. Vyšetrovatelia teraz upokojujú rodičov, že ich deťom nehrozí žiadne ďalšie nebezpečenstvo, a zároveň vyvracajú fámy, že zločin mohol spáchať cudzinec. "Je to muž s kriminálnou minulosťou, ale nie je to cudzinec," dodala Čírtková.