Gedra: Komunikácia ÚŠP o obvineniach charakterizuje úrad pod vedením Lipšica

Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol vedúci Úradu vlády (ÚV) SR Juraj Gedra. Dodal, že obvinenie, ktoré podľa medializovaných informácií malo byť vznesené aj voči nemu v súvislosti s aktivitami Fondu národného majetku (FNM) respektíve MH Manažmentu, nemá stále fyzicky k dispozícii.

„Nemôžem sa k tomu vyjadriť z obsahovej a vecnej stránky, môžem hodnotiť len spôsob, akým to prokurátorka ÚŠP odkomunikovala. A ten spôsob sa zhoduje s tým, ako Daniel Lipšic ÚŠP v predchádzajúcich rokoch viedol,“ upozornil Gedra. Poukázal na to, že obvinenie vychádza len z názoru prokurátorky a nezhoduje sa s pohľadom vyšetrujúceho policajta. Myslí si preto, že ide o osobnú pomstu Lipšica. „Za to, že som spochybnil jeho argumentáciu pri dopravnej nehode, pri ktorej spôsobil smrť človeka,“ uviedol Gedra. Argumentuje aj tým, že vo veci obvinenia nebol nikým konfrontovaný, vyzvaný na súčinnosť.

Považuje to preto aj za devalváciu jeho práce a práce kolegov pre štátnu spoločnosť. „Pre MH manažment sme zachránili stovky miliónov eur,“ poznamenal. Takéto obvinenia preto môžu podľa neho odrádzať odborníkov od práce pre štát. „V každom prípade, som pripravený brániť sa právnou cestou,“ dodal šéf ÚV SR.

MH Manažment o obvineniach v prípade informácie nemá. „O obvinení v súvislosti s FNM, a jeho nástupníckou organizáciou MH Manažment, nemáme zatiaľ žiadne bližšie informácie,“ reagovala pre TASR manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti Andrea Devánová.

Prokurátorka ÚŠP Lucia Bizoňová v utorok informovala, že v kauze súvisiacej s FNM obvinili päť osôb pre trestné činy machinácie pri verejnom obstarávaní a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Spôsobená škoda mala byť vo výške približne 70 miliónov eur. Obvinené osoby boli vo výkonnom výbore FNM a následnej, nástupníckej spoločnosti. Denník N v utorok informoval, že medzi obvinenými je aj Gedra.