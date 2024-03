Premiér chce na samite EÚ hovoriť o jadrovej energii aj rozširovaní EÚ

Vybudovanie ďalšieho bloku jadrovej elektrárne, zákaz dovozu niektorých komodít z Ukrajiny či rozširovanie Európskej únie. Aj k týmto témam sa chce premiér Robert Fico (Smer-SD) vyjadriť na zasadnutí Európskej rady, ktoré bude 21. až 22. marca. Informoval o tom počas rokovania Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti.

Premiér pri rozširovaní EÚ podporuje pozvanie aj pre Bosnu a Hercegovinu. Skonštatoval, že pri Ukrajine podporili perspektívu vstupu, no aktuálne sa treba reálne pozerať na napĺňanie podmienok vstupu krajín do Únie. „Balkánske krajiny nesmú ostať pozadu a nemôžu byť obeťou rozširovania EÚ o Ukrajinu a o Moldavsko,“ podotkol s tým, že vstup Ukrajiny v krátkom čase by znamenal rozvrat, pokiaľ ide o fondy a kohéziu. „S výnimkou Ukrajiny a možno Bulharska by boli všetky ostatné krajiny čistými platcami do rozpočtu EÚ,“ dodal.

Očakáva, že samit sa bude vo veľkej miere venovať situácii na Ukrajine. Trvá na zastavení bojov a mierových rokovaniach. Zopakoval, že Slovensko nebude posielať zbrane ani vojakov na Ukrajinu, no chce sa zapojiť do jej obnovy. Obáva sa eskalácie konfliktu pri vysielaní vojakov krajín EÚ a NATO do bojov. Deklaroval, že ako premiér nikdy nepodporí vstup Ukrajiny do NATO, pretože Európa potrebuje neutrálnu Ukrajinu ako nárazníkovú zónu. Vo výbore otvoril aj otázku protivzdušnej obrany Slovenska.

Poslankyňa Beáta Jurík (PS) podotkla, že na jednej strane vláda hovorí o zapojení sa do obnovy Ukrajiny a na druhej strane jej odmieta pomôcť v boji proti agresorovi. Kabinetu takisto vyčíta, že stále hovorí o mieri, no nepovedal, ako má ten mier vyzerať.

Premiér reagoval, že v minulosti už bol pripravený mier, ale západné krajiny na ňom nemali záujem. „My sme za okamžité prímerie,“ zdôraznil s tým, že v konvenčnej vojne nemožno poraziť jadrovú veľmoc. Na tom, ako bude mier vyzerať, sa musia podľa jeho slov dohodnúť na mierových rokovaniach práve Ukrajina s Ruskom.

V súvislosti s jadrovou energiou premiér poukázal na zvýšenie nárokov na elektrickú sieť po náraste elektromobility. Slovensko má podľa neho silnú pozíciu vo výrobe jadrovej energie a plánuje kapacity rozširovať. Dodal, že lídri sa budú venovať aj problematike farmárov. „Pokiaľ ide o novú spoločnú poľnohospodársku politiku, budeme žiadať vyrovnanie priamych platieb,“ uviedol premiér. Presadzovať chce zákaz dovozu 14 komodít z Ukrajiny.