Len v siedmich krajinách sveta spĺňa kvalita ovzdušia odporúčania WHO

K týmto záverom dospeli analytici švajčiarskej spoločnosti IQAir vo svojej šiestej výročnej správe o kvalite ovzdušia za rok 2023. TASR o tom informuje na základe utorňajšej správy denníka The Guardian.

Vedci analyzovali údaje z viac ako 30.000 monitorovacích staníc umiestnených na 7812 miestach v 134 krajinách, pričom sa zamerali obsah tuhých častíc s priemerom do 2,5 mikrometra (PM2,5). Ide o jemné aerosólové častice, ktoré sa dostávajú do ovzdušia v dôsledku priemyselných procesov, výroby elektriny a vo výfukových plynoch automobilov. Medzi ich prirodzené zdroje patria lesné požiare alebo piesočné búrky.

Vďaka svojim malým rozmerom ich nezadržia prirodzené biologické bariéry, ale dostanú sa až do krvného obehu a hromadia sa v tele, čo spôsobuje zdravotné problémy. V súlade s odporúčaniami WHO by nemala priemerná ročná úroveň PM2,5 presiahnuť päť mikrogramov na meter kubický.

Odporúčania spĺňa 7 krajín

Výskum IQAir zistil, že v roku 2023 splnilo tieto odporúčania len sedem krajín — Austrália, Grenada, Island, Maurícius, Nový Zéland, Fínsko a Estónsko. Čo sa týka miest, v ktorých sa zbierali údaje na analýzu, len v deviatich percentách z nich vzduch vyhovoval odporúčaniam.

Krajinami s najviac znečisteným ovzduším sú s veľkým náskokom Bangladéš (79,9 mikrogramu PM2,5 na meter kubický, viac ako 15-krát viac ako odporúčania WHO), Pakistan (73,7 mikrogramu) a India (54,4 mikrogramu). V Rusku to bolo desať mikrogramov na meter kubický, na Ukrajine 8,6, v USA 9,1, v Nemecku deväť a v Číne 32,5 mikrogramu.

V Indii sa nachádza 42 z 50 miest s najznečistenejším ovzduším, pričom v niektorých hodnoty PM2,5 prekročili odporúčania WHO viac ako 20-krát. Väčšina ostatných miest s veľmi znečisteným ovzduším sa nachádza v Číne a juhovýchodnej Ázii. Spoločnosť IQAir zdôraznila, že z mnohých afrických krajín nie sú dostupné spoľahlivé údaje o znečistení ovzdušia.

Najčistejšie ovzdušie na svete má podľa štúdie fínske mesto Kuusamo. Väčšina zo 42 sledovaných miest na Slovensku prekračuje odporúčanú koncentráciu PM2.5 dva- až päťkrát. V Bratislave dosiahla vlani priemerná úroveň PM2,5 hodnotu 11,8 mikrogramu na meter kubický a v rebríčku jej patrí 2509. miesto. Najhoršie ovzdušie bolo v Dudinciach a Veľkej Ide (20 mikrogramov), najlepšie v Poprade (osem mikrogramov).

Ako uvádza The Guardian, na následky znečistenia ovzdušia zomiera na celom svete ročne sedem miliónov ľudí — viac ako na AIDS a maláriu dohromady. K veľkej väčšine týchto úmrtí dochádza v rozvojových krajinách, najmä v dôsledku používania nekvalitných palív na vykurovanie, svietenie a varenie.