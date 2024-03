Bezdomovcovi počas pandémie udelili pokutu za vychádzanie. Spor konečne rozuzlili

Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský zistil porušenie práv človeka bez domova, ktorý počas núdzového stavu v období pandémie COVID-19 dostal dve pokuty pre porušenie zákazu vychádzania. Proti rozhodnutiu podal preto ombudsman Okresnej prokuratúre Bratislava I podnet na podanie protestu prokurátora. Polícia im vyhovela a obidve rozhodnutia o pokutách zrušili. TASR o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.

„Podávateľovi podnetu boli v roku 2021 Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Bratislava I - Obvodným oddelením Staré Mesto - stred dvakrát uložené pokuty za porušenie zákazu vychádzania. Každá pokuta bola vo výške 100 eur,“ priblížil Gigac.

Uloženie pokút bolo podľa ombudsmana v hrubom rozpore so zákonom z dôvodu, že porušením zákazu vychádzania v čase núdzového stavu nešlo o priestupok.

Ďalší dôvod nezákonnosti videl v tom, že spĺňal jednu z výnimiek zo zákazu vychádzania - bol osobou bez domova a v čase uloženia oboch pokút sa presúval do zariadenia poskytujúceho sociálne služby. „Touto skutočnosťou sa však policajti v priestupkovom konaní vôbec nezaoberali,“ poznamenal hovorca.

Dobrovodský nespochybňuje následky pandémie a ani to, že bolo potrebné prijať opatrenia na ochranu zdravia a života obyvateľov. „Avšak všetky obmedzenia a zásahy do slobôd je potrebné vykonávať zákonne. To nebolo možné povedať o rozhodnutiach vydávaných v priestupkových konaniach voči človeku bez domova. Podľa môjho názoru boli rozhodnutia absurdné, keďže ľudia bez domova nemajú domácnosť, v ktorej by mohli zotrvať, a neporušiť tak zákaz vychádzania. Okrem toho tieto rozhodnutia boli vydané v hrubom rozpore so zákonmi. Jeho konanie nebol priestupok. Pokuta mu nemala byť vôbec uložená,“ zhrnul.