Analytik: Členstvo v NATO je pre štáty ako Slovensko jedinou garanciou bezpečnosti

Pre TASR to uviedol analytik Daniel Hošták z organizácie Globsec v súvislosti s 20. výročím vstupu SR do Aliancie. Slovensko sa podľa neho stalo od vstupu do Aliancie stabilným a dôveryhodným partnerom, podieľajúcim sa na rôznych misiách a cvičeniach spolu so spojencami. Pre kroky súčasnej vlády však zároveň vníma riziko ohrozenia tejto pozície.

„NATO v prvom rade poskytuje svojim členským štátom životu potrebné bezpečnostné garancie. Práve tie sa po eskalácii ruskej agresie na Ukrajine ukázali byť najpodstatnejším faktorom pre bezpečnostnú architektúru Európy. Vstup Slovenska do Aliancie bol jednoznačne najlepším možným riešením v otázke dlhodobej stability v oblasti bezpečnosti,“ komentoval Hošták.

Poukázal na štáty, ako sú Ukrajina či Moldavsko, ktoré čelia agresívnej zahraničnej politike Ruska. „Ak by sme neboli členským štátom Aliancie, nič by Rusku nebránilo, aby sa práve krajiny ako Slovensko či Pobaltie stali ďalším cieľom jeho mocenských ambícií,“ myslí si. Ako pripomenul, aj štáty ako Švédsko a Fínsko s oveľa rozsiahlejšími vojenskými kapacitami zmenili v reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine svoj dlhodobo neutrálny postoj a rozhodli sa vstúpiť do NATO.

Aliancia je podľa Hoštáka pre krajinu ako Slovensko v súčasnosti jedinou garanciou bezpečnosti. „Súdiac naše aktuálne vojenské kapacity, čo do počtu profesionálnych ozbrojených síl, ale aj kvality a množstva modernej vojenskej techniky, by sme si len veľmi ťažko vedeli sami garantovať svoju vlastnú bezpečnosť,“ vysvetlil. Argumentuje aj aktuálnym stavom ochrany slovenského neba. „Už rok a pol si nedokážeme chrániť vlastný vzdušný priestor a s jeho zabezpečením nám musia pomáhať spojenci z NATO, na čele s Českom a našimi ďalšími susedmi,“ podotkol.

Slovensko označil za stabilného a dôveryhodného partnera v NATO. „Svoju kredibilitu Slovensko zvýšilo najmä po eskalácii vojny na Ukrajine, kedy sa stalo jedným z lídrov v pomoci ukrajinským partnerom. Slovensko sa hlási ku svojim záväzkom v NATO. Už niekoľko rokov dokonca spĺňame kľúčový záväzok vynakladania dve percentá HDP na obranu, čo dlhodobo predstavovalo predmet vášnivých diskusií,“ načrtol Hošták.

Zároveň však dodáva, že pozíciu dôveryhodného partnera podkopávajú posledné činy a vyhlásenia predstaviteľov vlády v oblasti zahraničnej politiky. „Môžu za to najmä kontroverzné vyjadrenia smerujúce k vojenskej (ne)podpore Ukrajiny, bagatelizovanie ruskej agresie či označovanie NATO ako spoluvinníka vojny na Ukrajine,“ doplnil Hošták.