Matovič: Prioritou prezidenta má byť spravodlivé súdnictvo, nie amnestie

Uviedol to v diskusnej relácii v TV Markíza. S Matovičom mal diskutovať aj kandidát Štefan Harabin, ten sa však diskusie nezúčastnil.

„Ak by všetko fungovalo normálne, teda aj prvostupňový súd, odvolací súd a máme zabezpečené to spravodlivé súdnictvo, tak nepotrebuje nikto dávať milosti. A toto by malo byť prioritou prezidenta, nie sa potom individuálne zaliečať alebo odvďačiť sa,“ doplnil Matovič. Nemyslí si, že keby navrhol zrušenie udeľovania amnestií prezidentom, našla by sa podpora ústavnej väčšiny.

Matovič sa obáva, že posielanie vojakov európskych štátov na územie Ukrajiny by bolo eskaláciou konfliktu. Takéto rozhodnutie iného štátu by ako prezident kritizoval. Na druhú stranu podotkol, že ak by sa tak nejaká krajina rozhodla, je to jej rozhodnutie, ktoré môže len komentovať, ale nezmení ho. Rovnako si nemyslí, že by mali na Ukrajine bojovať Slováci. „Slováci nemajú čo robiť na Ukrajine, máme im maximálne pomáhať,“ povedal s tým, že s dostatočnou pomocou od Európskej únie sa Ukrajina ubráni aj sama.

Volebná kampaň a podmienky „súťaže“ podľa Matoviča nie sú demokratické. Tvrdí, že je vopred určené, z akých dvoch kandidátov si ľudia budú vyberať. V tejto súvislosti skritizoval aj médiá. „Nejde mi o to, aby som vyhral voľby v nedemokratickej súťaži,“ poznamenal. Zopakoval, že jeho cieľom bolo klásť protikandidátom vážne otázky. Matovič zároveň vyzval ľudí, aby v prvom kole volili srdcom a v druhom kole rozumom.