Gallo: Návrh závažných zmien v RTVS by mal najskôr prejsť odbornou diskusiou

Na pondelkovom mimoriadnom rokovaní Rady RTVS, ktorá sa zaoberala aktuálnou situáciou v súvislosti s telerozhlasom, to zdôraznil jej predseda Igor Gallo.

V tomto kontexte preto spôsob, akým zmeny aktuálne navrhlo Ministerstvo kultúry (MK) SR, považuje za nešťastný. Opakuje podľa neho maniere, akým sa menili podmienky pre RTVS aj v predchádzajúcom volebnom období, či už to bolo zrušenie koncesionárskych poplatkov alebo nový mediálny zákon.

Gallo v tomto kontexte odmietol zatiahnuť orgán dohľadu do politického boja, ktorého predmetom sa stala RTVS ako taká. „Ak niekto čakal, že sa postavím na niektorú zo strán barikády v boji koalície a opozície, tak hovorím, že ja stojím na strane RTVS,“ vyhlásil.

Pripomenul, že aj zo samotnej rady vychádza už veľa rokov volanie po legislatívnej úprave, ktorá by sfunkčnila efektivitu fungovania a zabezpečila finančnú stabilitu RTVS. I z tohto dôvodu vyzval, aby predložený návrh bol podkladom pre vecnú, konštruktívnu a najmä odbornú diskusiu. „Ukončime túto hystériu a poďme odborne diskutovať, ako má RTVS fungovať ďalej, poďme ten legislatívny návrh upraviť tak, aby jeho finálna verzia priniesla čo najlepšie fungovanie verejnoprávneho vysielateľa,“ deklaroval.

Poukázal na to, že i samotná rada pripravila v rámci pripomienkovacieho procesu sériu podnetov k návrhu. Týkajú sa napríklad možnosti rozšírenia členov Rady RTVS o ďalších odborníkov, napríklad z oblasti IT. „Takisto si vieme predstaviť, že sa voľba generálneho riaditeľa vráti na pôdu rady RTVS ako orgánu dohľadu zloženého z odborníkov z viacerých oblastí,“ dodal.

Podpredseda rady Tomáš Caban ozrejmil, že pripomienky reflektujú i novoschválený Európsky akt o slobode médií, ktorý prijal Európsky parlament a s ktorým musí byť zosúladená vnútroštátna legislatíva. Člen rady Jozef Chudík taktiež konkretizoval, že podnety sa týkajú aj možnosti kreovať samostatnú dozornú komisiu ako ďalší kontrolný orgán, ktorý sa bude zaoberať ekonomicko-právnou oblasťou fungovania RTVS. Ďalšie pripomienky sa týkajú financovania, ale napríklad i taxatívneho stanovenia minimálneho podielu výroby a vysielania regionálnych štúdií RTVS.

Podľa návrhu zákona, ktorý Ministerstvo kultúry SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania (MPK), by sa súčasná inštitúcia nemala formálne rozdeliť. Zmenou má však prejsť kreovanie orgánov inštitúcie, na ktoré má mať najväčší vplyv rezort kultúry a väčšina v parlamente. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom ako doplnok financovania.

Dôvodom na zmeny je podľa predkladateľov potreba posilnenia finančnej stability telerozhlasu, ako aj fakt, že inštitúcia nedokázala po rokoch fungovania svojím obsahom a činnosťou preukázať, že je skutočne verejnoprávna.

Proti návrhu okrem kritiky opozície bola sformulovaná v rámci MPK hromadná pripomienka verejnosti žiadajúca stiahnutie uvedeného návrhu z legislatívneho procesu. Žiadosť o stiahnutie predloženého materiálu adresovali rezortu aj zamestnanci a spolupracovníci RTVS, upozorňujúci na to, že dôsledkom navrhnutých zmien môže byť nástroj na politické ovládnutie RTVS pre akúkoľvek vládnu moc.