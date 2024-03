Redakčná rada CME deklaruje, že v Markíze sa dodržiavajú žurnalistické štandardy

Redakčná rada preverovala situáciu priamo v Markíze v nadväznosti na pretrvávajúcu spoločenskú diskusiu o produkcii Centra spravodajstva a publicistiky televízie Markíza a spôsobe jeho riadenia. Členovia rady, novinári Hans Mahr z Rakúska a Roby Burke zo Spojených štátov, dospeli k záveru, že Markíza dodržiava všetky štandardy etickej a profesionálnej žurnalistiky a dbá na zásady objektivity, nestrannosti a vecnej správnosti.

„Skupina CME má pevne nastavené žurnalistické štandardy naprieč všetkými trhmi, na ktorých pôsobí,“ uviedol člen redakčnej rady CME Mahr. „V prípade televízie Markíza sme dospeli k názoru, že tieto štandardy sú nielen dodržiavané, ale že televízia patrí pri ich uplatňovaní medzi tie nadpriemerné,“ doplnil.

Mahr zároveň uviedol, že sa do Markízy v najbližšom období vráti a bude pokračovať v dialógu so zamestnancami centra spravodajstva a publicistiky. Taktiež potvrdil, že redakčná rada CME bude aj naďalej veľmi starostlivo sledovať objektivitu a nestrannosť spravodajstva televízie a dohliadať na to, aby sa nestala nositeľom agendy akéhokoľvek politického ovplyvňovania.