5 najhorších zlozvykov v aute: Takto si zničíte zapaľovanie motora aj prevodovku

Väčšina vodičov sa snaží šoférovať s ohľadom na vozidlo, aby im vydržalo čo najdlhšie. Často však opakujeme určité zlozvyky, ktoré z dlhodobého hľadiska poškodzujú viaceré časti auta. Sú to aj drobné chyby, ako napríklad umiestnenie nohy či ruky počas šoférovania, či zdanlivo nevinné prívesky na kľúčoch od auta.

Odborník na šoférovanie Jake Smith vysvetlil, že to, čo sa môže zdať ako drobná zmena, vám v skutočnosti môže ušetriť tisíce eur. Vyzval motoristov, aby sa kontrolovali a dávali pozor na svoje správanie za volantom, aby znížili opotrebovanie auta.

Ignorovanie kontroliek

Foto: Somnuek saelim/Shutterstock.com

Mnohí vodiči sa naučili ignorovať kontrolky na palubnom počítači, najmä ak auto nevykazuje žiadne viditeľné príznaky problémov. Každá kontrolka je tam však z nejakého dôvodu a mali by ste ju skontrolovať.

Vždy môžete vziať svoje vozidlo do servisu a nechať si ho skontrolovať pomocou dobrého skenovacieho nástroja. Niektoré servisy dokonca ponúkajú kontrolu stavu vozidla zadarmo. Ak sa varovania budú ignorovať, môžu nastať vážne problémy.

Noha permanentne na spojke

Možno je prirodzené, že si pred a po preradení na vyšší prevodový stupeň položíte nohu na spojkový pedál, aby ste ju udržali v pohodlnej polohe. V skutočnosti to však môže viesť k dodatočnému opotrebovaniu prevodovky.

Mechanizmus je totiž veľmi citlivý aj na mierny tlak na pedál. Spojka funguje prostredníctvom série ozubených platničiek, ktoré sa posúvajú pozdĺž prevodového hriadeľa. Po zošliapnutí pedálu sa oddelia silnými pružinami, čím sa vozidlo účinne zaradí do neutrálu. Dokonca aj malé množstvo hmotnosti na pedáli môže mierne zaťažiť pružiny, čím sa časom zvýši ich namáhanie. Ak ich pár odíde, možno budete musieť vymeniť celú spojku.

Ruka opretá o riadiacu páku

Foto: Netpixi/Shutterstock.com

Podobne ako pri jazde na spojke, aj opretie ruky o radiacu páku môže spôsobiť opotrebovanie prevodovky. "Odpočívanie ruky na radiacej páke alebo nohy na spojke sú dva zlozvyky, ktorých by sa mali vodiči zbaviť, inak riskujú, že si poškodia vozidlo, bez toho aby si to uvedomili," varoval Smith. Opotrebovanie prevodovky môže viesť k preklzávaniu, zlému výkonu a v najhoršom prípade ju budete musieť vymeniť, čo môže stáť tisíce eur.

Jazda cez výmole

Foto: O de R/Shutterstock.com

"Ďalším zlozvykom, s ktorým by mali vodiči prestať, je prejazd cez výmole. V situáciách, keď je to bezpečné, by ste mali výmole na ceste obchádzať. V opačnom prípade by sa vám mohli poškodiť kolesá, pneumatiky a spodok auta," uviedol Smith. Aj keď sa to môže zdať samozrejmé, táto rada je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, keďže výmoľov na cestách pribúda, pretože sa postupne rozpadajú.

Ťažké kľúče

Menej známym faktom je, že aj ťažké kľúče môžu poškodiť auto. Preťaženie vášho zväzku kľúčov príveskami a kľúčenkami alebo jednoducho príliš veľa kovových prvkov môže viesť k tomu, že počas používania zaťažia systém zapaľovania. Systém je veľmi zložitý a krehký, takže malé zmeny hmotnosti môžu mať veľký vplyv. Oprava je tiež nákladná, o to viac, ak chybné zapaľovanie vedie k problémom v motore.