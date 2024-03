Na D1 pred Bratislavou platí znížená rýchlosť a zúžené jazdné pruhy

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) po odstránení mosta nad diaľnicou, ktorý spájal Ivanku pri Dunaji s Čiernou Vodou, realizuje ďalšiu fázu v projekte rozšírenia úseku diaľnice a začína s budovaním nových náhradných vetiev.

„Z dôvodu stavebných prác na rozširovaní diaľnice boli zúžené jazdné pruhy a znížená maximálna povolená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu. V smere Bratislava - Žilina ide konkrétne o úseky medzi 13 a 16 kilometrom, v opačnom smere medzi 17 a 13 kilometrom diaľnice D1,“ priblížila NDS. Nové náhradné vetvy majú najskôr slúžiť pri presmerovaní tranzitu počas dvíhania, modernizácie a rozširovania D1. Neskôr to majú byť plnohodnotné vyraďovacie vetvy z D1 na križovatku D1/D4.

Polícia odporúča vodičom, aby sa v danom úseku maximálne venovali vedeniu vozidiel, počítali so zdržaním, so zvýšením doby prejazdu úsekom a aby znížili rýchlosť. Na obmedzenia upozorňuje aj dopravné značenie.

„Vodičov vyzývame, aby sa riadili prípadnými pokynmi polície a ak to situácia umožňuje, na prejazd využili nasledovné alternatívne trasy: v smere do Bratislavy zjazd z D1 v križovatke Triblavina, ďalej po starej seneckej ceste (I/61), v smere do mesta, prípadne využiť diaľnice D4 a R7; v smere z Bratislavy od križovatky Bajkalská v smere na rýchlostnú cestu R7, následne na D4, potom cez starú seneckú cestu až po križovatku Triblavina na D1,“ ozrejmila polícia.