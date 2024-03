Video: Pospíšil a Slafkovský sa na ľade takmer pobili

Slovenský hokejista Martin Pospíšil prispel v noci na nedeľu v NHL gólom k triumfu Calgary nad Montrealom 5:2. V drese hostí si pripísal asistenciu Juraj Slafkovský a bodoval v štvrtom zápase za sebou. Pospíšil a Slafkovský sa dostali v závere druhej tretiny do vzájomnej potýčky a takmer sa pobili. Erik Černák sa podieľal asistenciou na triumfe Tampy Bay na ľade Floridy 5:3.

Pospíšil v 28. minúte po peknom priťuknutí Jonathana Huberdeaua strelou do odkrytej bránky zvýšil na 3:0 pre Calgary a zaznamenal siedmy presný zásah v sezóne. “Snažím sa vždy nájsť najlepšie riešenie. Viem, že diváci chcú aby som viac strieľal, počujem to z tribún. Myslím, že ‘Pospi’ mal pri zakončení prázdnu bránku, takže to bolo dobré riešenie,” povedal Huberdeau pre nhl.com.

Dva góly vsietil Mikael Backlund a stal sa jedenástym hráčom Flames, ktorý skóroval za klub 200-krát. “Plamene” vyhrali druhýkrát za sebou a ešte živia teoretickú šancu na postup do play off. “Zápas sme si užili, bavilo nás to oveľa viac ako predtým na tripe, kde sme prehrali trikrát za sebou,” povedal Backlund. Nazem Kadri strelil gól a pridal aj asistencie, MacKenzie Weeger nazbieral tri gólové prihrávky a brankár Dustin Wolf zlikvidoval 36 striel.

Slafkovský bránil Suzukiho

Pospíšil strávil na ľade 12:20 min, zaznamenal plusový bod a štyri trestné minúty, keď v závere druhej tretiny inkasoval trest za hrubosť na 2+2. V útočnom pásme sa necelých päť minút pred koncom druhej časti pustil do strkanice s Nickom Suzukim. Svojho kapitána si prišiel brániť Slafkovský a zrazil Pospíšila na ľad. Mladí Slováci si potom ešte vymenili pár slov, ale do väčšej bitky medzi krajanmi to neprepuklo.

How can you not love Marty Pospisil? pic.twitter.com/XThckbBpR4 — FlamesNation (@FlamesNation) March 17, 2024

Montreal pricestoval do Calgary bez svojho trénera Martina St. Louisa, ktorý z bližšie nešpecifikovaných rodinných dôvodov na neurčitý čas opustil tím. Canadiens viedol jeho asistent Trevor Letowski. “Bolo to samozrejme iné bez ‘Martyho’, ale máme v tíme veľa dobrých trénerov a sme profesionáli. Tréner nám chýba a želáme mu všetko dobré,” povedal Suzuki.

Slafkovský nastúpil ako tradične v prvej formácii, odohral 21:09 min a okrem 22. asistencie v sezóne mal mínusový bod. Slovenský útočník naštartoval peknou prihrávkou brejk Canadiens, ktorý v situácii dvoch proti jednému zakončil Cole Caufield, strelil svoj 20. gól v sezóne a znížil na 1:3. Slafkovský bodoval v uplynulých štyroch zápasoch, počas tejto série zaznamenal päť bodov (1+4).

Černák asistoval pri úvodnom góle Tampy vo floridskom derby. Strelil ho už po 20 sekundách Steven Stamkos, ktorý mal v zápase bilanciu 2+2. Černák absolvoval 22:10 min a do štatistík mu pribudli dve plusky. V bránke Lightning bol veľkou oporou Andrej Vasilevskij, ktorý chytil 47 striel. “Bol to zápas, v ktorom sme potrebovali dva body. Vasilevskij bol skvelý, využívali sme šance a preto vládne spokojnosť,” povedal Stamkos, ktorý strelil za Tampu 209 gólov v presilovke. V drese jedného tímu dal rovnaký počet zásahov v početnej výhode aj Gordie Howe (Detroit), v histórii súťaže sú v tomto smere lepší len traja hráči Alex Ovečkin (307 za Washington), Mario Lemieux (236, Pittsburgh) a Luc Robitaille (210, Los Angeles Kings). Nikita Kučerov strelil gól, pridal asistenciu a bodoval v desiatom zápase za sebou. Dvakrát za Panthers skóroval Sam Reinhart a na konte má 48 presných zásahov, presadil sa aj Matthew Tkachuk. “Blesky” prehrali na strely 16:50. “Pozerám sa na skóre, nie na strely. V prvej polovici zápasu sme si vypracovali náskok a tomu sme prispôsobili taktiku,” povedal tréner Tampy Jon Cooper.

Washington v zostave s obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazil vo Vancouveri 2:1. O zisku dvoch bodov pre Capitals rozhodol Alexander Ovečkin, pre ktorého to bol už 841. presný zásah v profilige. Washington otočil z 0:1 na 2:1 v druhej tetine v priebehu necelých dvoch minúť, na 1:1 vyrovnal Tom Wilson. Víťazstvo vychytal Charlie Lindgren, ktorý zaznamenal 21 zásahov, prekonal ho len Brock Boeser, ktorý po 71 sekundách otvoril skóre. Jubilejný 1000. zápas v NHL odohral útočník Washingtonu T.J. Oshie. Fehérváry strávil na ľade 21 minút a 47 sekúnd, zaznamenal plusový bod.

New Jersey so Šimonom Nemcom prehralo na ľade Arizony 1:4. Devils ťahali za kratší koniec v šiestom z uplynulých ôsmich duelov. Coyotes položili základ úspechu v prvej tretine, ktorú vyhrali 3:0. Clayton Keller mal bilanciu 1+1 a oslávil 400. bod v kariére, Karel Vejmelka chytil 37 striel a tri asistencie nazbieral Nick Schmaltz. Nemec bol na ľade 25 minút a 28 sekúnd a vytvoril si osobné maximum v NHL. Na bránku Arizony vyslal dve strely a zaznamenal dva hity.

Seattle s Tomášom Tatarom podľahol doma Nashvillu 1:4. Dva góly v tretej tretine strelil obranca Roman Josi, keď v presilovke zlomil nerozhodný stav a potom zvýšil na 3:1. “Josi opäť dokázal svoje kvality. Podľa mňa je to najlepší obranca na svete,” povedal o Švajčiarovi tréner “predátorov” Andrew Brunette. Predators bodovali v štrnástom zápase za sebou a upevnili si pozíciu prvej voľnej karty o postup do play off v Západnej konferencii. Tatar odohral 11:18 minúty, v prvej tretine si odsedel dve trestné minúty za podrazenie.

Hokejisti New Yorku Rangers triumfovali v sobotňajšom stretnutí v Pittsburghu 7:4 a upevnili si vedúce postavenie v Metropolitnej divízii. Artemij Panarin sa pod víťazstvo „jazdcov“ podpísal dvoma gólmi a tromi asistenciami, jeho spoluhráč Chris Kreider mal bilanciu 1+2.

Ottawa zvíťazila na ľade New Yorku Islanders 4:3 po predĺžení. Najvýraznejší podiel na výhre Senators mal kapitán Brady Tkachuk, ktorý zaznamenal hetrik. Tromi asistenciami sa blysol nemecký útočník Tim Stützle. Ottawa dokázala otočiť z 1:2 na 3:2, no 38 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času poslal duel do predĺženia Bo Horvat. Center elitného útoku Islanders však v extračase fauloval a z následnej presilovej hry skompletizoval Tkachuk svoj hetrik.

V ďalšom zápase Detroit zdolal Buffalo 4:1. Red Wings ukončili sedemzápasovú sériu prehier a získali dôležité body v boji o druhú voľnú kartu do play off vo Východnej konferencii.

NHL - výsledky:

Calgary - Montreal 5:2 /za domácich Pospíšil 1+0/, Florida - Tampa Bay 3:5 /za hostí Černák 0+1/, Arizona - New Jersey 4:1, Boston - Philadelphia 6:5, Columbus - San Jose 4:2, Toronto - Carolina 4:5 pp a sn, Dallas - Los Angeles 4:1, St. Louis - Minnesota 3:2 pp a sn, Edmonton - Colorado 2:3 pp, Seattle - Nashville 1:4, Vancouver - Washington 1:2, Detroit - Buffalo 4:1, NY Islanders - Ottawa 3:4 pp, Pittsburgh - NY Rangers 4:7