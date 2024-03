Taraba. Na mieste nálezu tela Bielorusky bol 200-kilový medveď s krvavou papuľou

Informáciu v sobotu vo videu na sociálnej sieti zverejnil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Dodal, že aktuálne preverujú, či nejde o jedinca, ktorý pred časom obťažoval ľudí na Táloch. Predchádzajúce vedenie rezortu ho podľa Tarabu dalo premiestniť do hlbšej prírody, aby ho zachránilo.

Udalosť, ktorá sa v piatok (15. 3.) stala, označil minister za zbytočnú tragédiu. Uviedol, že slovenské ministerstvo životného prostredia (MŽP) spoločne s Rumunskom predloží na marcové rokovanie Rady ministrov životného prostredia Európskej únie (EÚ) návrh na preklasifikovanie medveďa do nižšej kategórie. To by umožnilo efektívny a aktívny zásah do populácie medveďa.

„V prípade, ak politici v Bruseli odkážu Slovákom, že životy našich ľudí ich nezaujímajú, na aprílovú schôdzu prídeme s ústavným návrhom zákona, ktorý jasne stanoví odstrely v extravilánoch. Napríklad v oblasti širších lokalít pri turistických centrách, chodníkoch a v extravilánoch pri mestách a obciach,“ vysvetlil.

V Nízkych Tatrách došlo v piatok k stretu dvojice s medveďom, obaja sa dali na útek. Muža našli bez zranení, ženu mŕtvu. Predbežnou príčinou smrti u 31-ročnej Bielorusky je podľa obhliadajúceho súdneho lekára zlyhanie centrálneho nervového systému. Žena mala pri úteku spadnúť z výšky a privodiť si tým devastačné poranenie hlavy.

Foto: hzs.sk

Podľa informácií od horských záchranárov našli telo pod skalným prahom v strmom teréne. Medveď sa nachádzal v blízkosti. Odplašili ho výstrelom zo zbrane policajta, krikom a za pomoci služobného psa. V súvislosti s udalosťou začala polícia trestné stíhanie za prečin usmrtenia.