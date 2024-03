Najväčšia chyba pri motorovom oleji: Toto vám zničí motor

Automechanik varoval majiteľov áut, aby neurobili častú chybu pri údržbe, ktorá môže zničiť motor vozidla a stáť tak tisíce eur na opravách. Známy mechanik Scotty Kilmer vyzval motoristov, aby si dávali pozor, pretože jeden nesprávny krok môže spôsobiť, že budete potrebovať úplne nový motor.

Vo videu na svojom kanáli na YouTube Scotty prezradil, že nesprávne doplnenie oleja môže spôsobiť, že vám v servise vystavia vysoký účet. Ako vysvetlil:

"Videl som ľudí, ktorí dali štyri litre oleja do motora, ktorý potrebuje štyri litre. Ale zabudli vypustiť zvyšný olej, takže mali osem litrov. To motor zničí. Ak máte toľko oleja, môže sa zaseknúť v piestoch a ohnúť piestne tyče, takže budete potrebovať kompletnú opravu motora."

Náklady na výmenu motora sa líšia podľa značky a modelu vášho vozidla, ale aj v nižších triedach sa môžu ľahko vyšplhať na tisíce eur. Scotty však dodal, že aj malé prekročenie limitu oleja môže poškodiť tesnenia motora. Aj keď to neznamená, že budete potrebovať výmenu, na ich opravu bude potrebné motor demontovať, následkom čoho si v servisu zaúčtujú stovky eur. Našťastie existuje jednoduchý spôsob, ako sledovať hladinu oleja.

Ako vymeniť motorový olej

Mnohé moderné vozidlá sú vybavené ukazovateľmi oleja na prístrojovej doske, ktoré majú stanovený maximálny limit. Olej vždy dolievajte o niečo menej, než je maximálna hodnota, aby ste zohľadnili kolísanie tlaku oleja.

Pri starších modeloch môžete podobným spôsobom použiť meradlo a uistiť sa, že olej je naplnený medzi minimálnou a maximálnou čiarou na mierke oleja. Len nezabudnite vždy skontrolovať olej na rovnom povrchu po tom, čo ste ho nechali aspoň päť minút odstáť, aby sa znížila jeho štandardná hladina.

Olej si nechajte vymeniť každých 15 000 km alebo podľa odporúčaní v príručke k vozidlu. Vždy to môžete urobiť sami doma. Stačí zmerať, koľko oleja vytečie, a rovnaké množstvo vymeniť. Ak si nie ste istí, ako na to, je najlepšie nechať si to urobiť v miestnom servise za malý poplatok.

Mladej vodičke po doliatí motorového oleja vzbĺklo auto

20-ročná vodička si výmenou oleja vyrobila problémy a jej auto začala uprostred cesty horieť. Alexis Roddy si všimla, že na prístrojovej doske jej Nissanu Sentra 2008 sa rozsvietila výstražná kontrolka.

Domnievala sa, že je to spôsobené nízkou hladinou oleja, a namiesto toho, aby auto odviezla do servisu, použila náhradný olej, ktorý mala po ruke, aby ho doplnila. Po niekoľkých dňoch si však počas jazdy na diaľnici všimla, že spod kapoty sa dymí a začali šľahať plamene Alexis okamžite zastavila a vystúpila, zatiaľ čo jej vozidlo ďalej zhorelo do tla.