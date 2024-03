Tieto rastliny v marci nestrihajte, mohli by ste si ich úplne zničiť

Jar je tu, záhradkári pomaly vyrážajú do záhrad a naplno rozbiehajú záhradné práce. Medzi tie najbežnejšie patrí strihanie – rastlín, kríkov a aj stromov. Možno si ani neviete predstaviť starostlivosť o záhradu bez toho, aby ste na jar a jeseň nestrihali stromčeky. Ale dajte si pozor na to, čo vlastne striháte a kedy striháte. Existujú totiž druhy rastlín či stromov, ktorým môže strihanie v nesprávnu ročnú dobu uškodiť. Dnes sa pozrieme na to, ktoré rastliny by ste nemali strihať v marci.

Zimolez

Foto: O_Zinchenko/Shutterstock.com

Zimolez je známy svojou sladkou vôňou a jedinečnými kvetmi. Popínavé aj kríkové odrody zimolezu by sa v zime nemali strihať, pretože riskujete, že odstránite púčiky, ktoré by v nasledujúcej sezóne rozkvitli.

Záleží na tom, akú odrodu zimolezu máte v záhrade. Ak vaša rastlina kvitne na jar alebo začiatkom leta, lepšie spravíte, ak ju zastrihnite až po odkvitnutí. Ak však kvitne neskôr v lete, je najlepšie počkať so strihaním ešte napríklad mesiac.

Javory

V prípade javorov neriskujete poškodenie stromu, ale aj tak by ste mali dať pozor na to, kedy strom striháte. Hoci strihanie v zime dospelému stromu vo všeobecnosti neublíži, neodporúča sa. Je na to jeden jednoduchý dôvod – ochrana pred chorobami a škodcami.

Javory obsahujú sladkú miazgu, ktorá môže priťahovať rôznych škodcov. Z tohto dôvodu ich treba prerezávať v letných mesiacoch, aby sa predišlo riziku vytekania miazgy v zime. Ak strom ostriháte a vyteká z neho miazga, môže to zanechať stopy na kôre a urobiť ho zraniteľnejším voči chorobám a škodcom.

Azalky

Foto: wing-wing/Shutterstock.com

Azalky sú dobre známe a bohato kvitnúce okrasné kry, ktoré pravdepodobne majú v záhrade mnohí z vás. V dospelosti dorastajú do výšky približne 150 cm a ich strihanie je podmienené ročnou dobou. Azalky je potrebné po odkvitnutí prerezávať, inak by v nasledujúcej sezóne nemuseli kvitnúť. To znamená, že väčšinu z nich je potrebné prerezať v lete.

Pri strihaní je dôležité používať správne nástroje, napríklad ostré záhradnícke nožnice. Tie môžete nájsť v ponuke záhradníctiev a iných špecializovaných predajní, ale aj na internete. Nožnice tiež nezabudnite brúsiť, keďže časom a používaním môžu byť tupé.

Jazmín

Foto: Phonpipat Jampatip/Shutterstock.com

Sú to šplhavé alebo vzpriamené kríky s protistojnými, jednoduchými alebo zloženými listami. Strihať by ste ich mali zvyčajne na jeseň. Aj tu to ale neplatí univerzálne. Závisí to však od odrody, pretože v zime kvitnúce jazmíny je potrebné prerezávať koncom zimy alebo začiatkom jari.