Péter Magyar: Maďarsko je druhou najchudobnejšou krajinou EÚ

Magyar pri príležitosti osláv štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie v rokoch 1848 - 1849 zorganizoval na Andrássyho triede zhromaždenie, na ktorom avizoval vytvorenie novej politickej strany. Jej názov zatiaľ neprezradil. V prejave kritizoval celú politickú elitu, ktorá viedla Maďarsko v uplynulých 30 rokoch a odmietol spájanie sa s ktoroukoľvek opozičnou stranou.

Pred tisíckami účastníkov podotkol, že hlavní hrdinovia protihabsburskej revolúcie Maďarov naučili, že by nikdy nemali strácať nádej, a že by sa nikdy nemali zmieriť s tým, že sa niečo nedá zmeniť. „Ukážme, že my, konzervatívci, buržoázni demokrati, sociálni demokrati, liberáli, sme predovšetkým Maďari,“ povedal.

Fidesz, ktorý zbúral základy demokracie a míňa miliardy na propagandu, podľa jeho názoru možno odstaviť od moci v parlamentných voľbách.

Z krokov, ktoré by nová vláda mala urobiť, vyzdvihol výmenu generálneho prokurátora, aby prokuratúra pracovala bez politického vplyvu. Avizoval tiež pripojenie Maďarska k Európskej prokuratúre (EPPO).

Najdôležitejšími cieľmi novej strany bude podľa jeho slov presadiť zlepšenie zdravotníctva, navrátenie nezávislosti vzdelávania, ochrana a udržateľnosť životného prostredia, zabezpečenie nezávislosti verejnoprávnych médií, nulová tolerancia voči korupcii či vedenie konštruktívneho dialógu s EÚ a NATO. Niekoľko tisícový dav v závere zhromaždenia skandoval „Nebojíme sa!“

Magyar je bývalým manželom exministerky spravodlivosti Judit Vargovej, ktorý na protest proti praktikám Orbánovej vlády vo februári odstúpil z viacerých funkcií v štátnych podnikoch. Verejnosti sa stal známym po vypuknutí aféry súvisiacej s amnestiou v pedofilnej kauze, kvôli ktorej odstúpila prezidentka Katalin Nováková. V rozsiahlom rozhovore pre kanál Partizán na YouTube Magyar vtedy ostro vystúpil proti Orbánovmu režimu, čo potom urobil aj na Facebooku a v rozhovoroch pre ďalšie nezávislé médiá.