Na východe Slovenska by mohla vzniknúť nová vojenská nemocnica

Možnosť novej nemocnice na východe Slovenska avizoval premiér a líder Smeru-SD Robert Fico v rozhovore pre denník Štandard.

„MO SR plánuje z rozpočtu kapitoly rezortu preinvestovať prostriedky aj do zdravotníckej infraštruktúry - pravdepodobne by išlo o investíciu do nemocnice na východe Slovenska, kde takéto vojenské zdravotnícke zariadenie momentálne chýba,“ uviedli z komunikačného oddelenia rezortu pre TASR.

V súčasnosti sa preverujú všetky dostupné možnosti. „Ak bude vo veci aktualizačný moment, budeme o tom verejnosť informovať,“ dodalo ministerstvo.

O zámere novej nemocnice informoval predseda vlády. „Jednu veľkú, koncovú nemocnicu chceme postaviť na východnom Slovensku. Máme úplne jasno, odkadiaľ zdroje, kto to bude robiť a ako to bude celé vyzerať,“ povedal v rozhovore pre denník Štandard.

Ministerstvo zdravotníctva pre TASR reagovalo, že o avizovaných investíciách do zdravotníctva bude informovať až po ich komplexnom prerokovaní so všetkými relevantnými partnermi.