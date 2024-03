Občiansky sektor sa pre RTVS obracia otvoreným listom na európske inštitúcie

„Slobodné a od štátnej moci nezávislé verejnoprávne médiá sú nevyhnutným predpokladom funkčnej demokracie,“ zdôraznila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Katarína Batková z Via Iuris hovorí o nesúlade navrhovanej legislatívy s európskym právom.

Riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško upozorňuje, že slobodné, zodpovedné a kvalitné verejnoprávne médiá sú ešte dôležitejšie v časoch rozmachu dezinformácií a rizikových technológií. Návrh zákona ide podľa riaditeľa INEKO Dušana Zachara proti verejnému záujmu, hovorí o pokuse o únos verejnoprávnych médií.

Nadácia Zastavme korupciu, INEKO, Via Iuris, Transparency International Slovensko, Investigatívne centrum Jána Kuciaka a MEMO 98 varujú, že schválenie navrhovanej legislatívy by viedlo k ovládnutiu verejnoprávneho média vládnou mocou. Pod otvorený list zbierajú podpisy občanov.

Predstavitelia Ministerstva kultúry (MK) SR a predseda koaličnej SNS Andrej Danko na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedli, že dôvodom na zmeny vo fungovaní Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) je potreba posilnenia jej finančnej stability, ako aj fakt, že inštitúcia nedokázala po rokoch fungovania svojím obsahom a činnosťou preukázať, že je skutočne verejnoprávna.

Za prioritu považujú výmenu generálneho riaditeľa telerozhlasu, ako aj zmenu spôsobu jeho výberu. Súčasný riaditeľ Ľuboš Machaj nemá ich dôveru, že dokáže dôkladne manažérsky riadiť inštitúciu. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) ozrejmil, že na čele inštitúcie musí byť človek, ktorý bude pre vládu garanciou, že peniaze v nej ostanú a RTVS sa bude rozvíjať. Legislatívnymi zmenami nechce MK dosiahnuť žiadne zoštátnenie telerozhlasu, zdôraznil generálny tajomník služobného úradu MK Lukáš Machala.

MK predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska by sa nemala formálne rozdeliť. Okrem iného má vzniknúť programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom, ktorou sa dopĺňa financovanie.