Remišová sa obrátila na Generálnu prokuratúru pre kampaň Pellegriniho, SaS pre nezákonné vedenie SIS

Na GP sa vo štvrtok obrátila aj strana SaS. Je presvedčená, že Pavol Gašpar je vo vedení Slovenskej informačnej služby (SIS) nezákonne.

Remišová tvrdí, že podujatie z decembra 2023, ktoré sa organizovalo ako akcia ministerstva investícií, slúžilo na prezentáciu Pellegriniho. „Veľkolepý regionálny kongres, ktorý v decembri organizoval Richard Raši ako rezortné podujatie jeho ministerstva zamerané na eurofondy a regionálny rozvoj, sa zvrhlo hlavne na prezentáciu Petra Pellegriniho, ktorý bol na podujatí hlavným rečníkom. Zistili sme, že suma za celé podujatie bola 19.654 eur, ktoré sa mohli použiť na regionálny rozvoj, no Raši ich nehanebne a protizákonne zneužil na prezidentskú kampaň svojho predsedu,“ uviedla Remišová.

Strana Za ľudí priblížila, že každý prezidentský kandidát musí výdavky za organizáciu svojho podujatia vyúčtovať cez transparentný účet a každý výdavok sa mu ráta do prezidentskej kampane už 180 dní pred dňom vyhlásenia prezidentských volieb. Remišová si myslí, že aj viaceré rezortné akcie ministerstiev pod hlavičkou Hlasu-SD sú využívané na prezentáciu Pellegriniho. GP by mala podľa nej preskúmať konanie ministrov.

SaS je presvedčená, že vedenie SIS je nezákonné a Gašpar ju vedie nezákonne. „Samotná zmena štatútu z 22. februára je nezákonná, je v rozpore so zákonom, ale aj s ústavou, obchádzajú sa právomoci prezidentky, ale ide aj o to, že takýto základ v zákone vôbec nie je,“ vysvetlila poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS). Zákon podľa nej nepredpokladá, že by SIS viedol námestník, a už vôbec nie, že by práva a povinnosti prevádzal v súvislosti s riadením služby na ďalšieho námestníka.

Kolíková očakáva od generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že vydá protest proti rozhodnutiu, že je Pavol Gašpar námestníkom SIS, ale aj proti tomu, že je poverený ju viesť a že zmena štatútu bola urobená v rozpore so zákonom. SaS tiež žiada SIS o odtajnenie zmeny štatútu a cez infozákon žiada o informáciu, ako vyzerá poverenie, ktoré Gašpar dostal, a tiež, či predchádzajúci riaditeľ nejakým spôsobom obmedzil oprávnenia námestníkov SIS.